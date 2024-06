L’Université Howard coupe les liens avec Sean « Diddy » Combs, annule un diplôme honorifique qui lui a été décerné et dissout un programme de bourses en son nom, après une vidéo récemment publiée en 2016 qui semblait le montrer en train d’attaquer la chanteuse R&B Cassie.

« M. Le comportement de Combs, tel que capturé dans une vidéo récemment publiée, est si fondamentalement incompatible avec les valeurs et convictions fondamentales de l’Université Howard qu’il n’est plus jugé digne de détenir la plus haute distinction de l’institution », a déclaré le conseil d’administration de l’université dans un communiqué.

Le communiqué indique que le conseil d’administration a voté à l’unanimité vendredi pour accepter le retour du diplôme honorifique que Combs a reçu en 2014. « Cette acceptation révoque tous les honneurs et privilèges associés à ce diplôme. En conséquence, le Conseil a ordonné que son nom soit supprimé de tous les documents répertoriant les titulaires de diplômes honorifiques de l’Université Howard », a-t-il déclaré.

Le conseil d’administration a également ordonné aux administrateurs de l’université de rompre les liens financiers avec Combs, notamment en restituant une contribution d’un million de dollars, en mettant fin au programme de bourses et en dissolvant un accord de promesse de don pour 2023 avec la Fondation Sean Combs.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé samedi à un porte-parole de Combs par l’Associated Press.

Combs admis le mois dernier qu’il a battu son ex-petite amie Cassie dans le couloir d’un hôtel en 2016 après que CNN a publié une vidéo de l’attaque. Dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il était « vraiment désolé » et que ses actions étaient « inexcusables ».

«J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a déclaré Combs.

Une poursuite intentée l’année dernière par Cassie, dont le nom légal est Cassandra Ventura, a déclenché une vague de cas similaires et allégations publiques contre Combs. Ce procès a été réglé.