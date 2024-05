L’Université hébraïque a découvert que la thérapie en ligne pouvait traiter la dépression

De nombreuses personnes souffrant de dépression ont honte de se rendre dans un établissement psychiatrique pour se faire soigner. Aujourd’hui, une nouvelle étude de l’Université hébraïque de Jérusalem a étudié à distance les effets de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) guidée sur Internet pour le traitement de ce trouble de l’humeur, en se concentrant sur l’alliance thérapeutique et les styles d’attachement.

L’étude, dont les résultats approfondissent notre compréhension de la façon dont la dépression peut être traitée grâce à des interventions basées sur Internet, a révélé des améliorations significatives des symptômes de la dépression et de l’insomnie au fil du temps. Ceux-ci soulignent le rôle crucial de l’alliance thérapeutique et les bénéfices plus larges de cette forme de thérapie.

La recherche vient d’être publiée dans la revue Recherche en psychothérapie intitulé « Facteurs interpersonnels dans la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet pour la dépression : style d’attachement et alliance avec le programme et avec le thérapeute.

La dépression est l’une des affections psychiatriques les plus répandues, avec une prévalence au cours de la vie de 10,6 % dans le monde et de 9,8 % en Israël. La dépression non traitée est devenue un problème encore plus urgent depuis la pandémie de COVID-19, qui a à la fois exacerbé les difficultés de fourniture de services de santé mentale et intensifié les pertes, la détresse et les difficultés financières des individus – ainsi que le massacre terroriste du Hamas du 7 octobre et les affrontements militaires. au sud et au nord.

Qu’est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

La TCC est une thérapie par la parole proposée par des psychologues et des travailleurs sociaux spécialement formés pour aider les personnes à gérer leurs problèmes en modifiant leur façon de penser et de se comporter. Bien qu’il soit le plus souvent utilisé pour traiter l’anxiété et la dépression, il peut être utile pour les phobies, les comportements obsessionnels et d’autres problèmes de santé mentale et physique.

Une vue aérienne montre le Dôme du Rocher en face et l’Université hébraïque de Jérusalem, à Jérusalem, le 26 avril 2023. (crédit : AMIR COHEN/REUTERS)

Une nouvelle étude dirigée par le Dr Dina Zalaznik du laboratoire du professeur Jonathan Huppert de l’HU pour le traitement et l’étude de la santé mentale et du bien-être a montré des avantages significatifs dans le traitement en ligne de la dépression.

Les participants ont été recrutés via des annonces pour un essai gratuit et ont été soumis à une sélection, notamment des enquêtes en ligne et un entretien téléphonique. Trente-neuf participants, majoritairement des femmes (59 %), âgés en moyenne de 37,9 ans, ont été inclus.

Le programme de TCC sur Internet comprenait six modules couvrant la psychoéducation, le travail cognitif, l’activation comportementale, les pensées stimulantes, la thérapie cognitivo-comportementale facultative pour l’insomnie et la prévention des rechutes. Le traitement était assuré par des doctorants supervisés, avec un encadrement hebdomadaire et des devoirs. Les taux d’abandon et l’observance du traitement ont également été suivis.

L’une des principales conclusions de l’étude était l’importance du partenariat entre le thérapeute et le patient et avec le programme pour prédire les taux d’observance et d’abandon. Même si les deux partenariats jouaient un rôle dans les résultats du traitement, seule l’alliance avec le thérapeute était significativement liée à l’amélioration des symptômes. Cela met en évidence les contributions uniques de chaque aspect de l’alliance à l’efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur Internet.

L’étude a également porté sur le rôle des styles d’attachement dans la TCC sur Internet, les résultats indiquant que les scores du style d’attachement évitant se sont améliorés de manière significative au cours de la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet, alors que l’attachement anxieux n’a pas montré d’amélioration significative. Cette découverte suggère que même si la thérapie cognitivo-comportementale basée sur Internet ne se concentre pas sur les relations interpersonnelles et que l’implication du thérapeute est limitée, les composantes émotionnelles et cognitives de l’attachement peuvent néanmoins avoir un impact positif.

Les résultats de l’étude démontrent l’efficacité d’une version hébraïque culturellement adaptée d’une thérapie cognitivo-comportementale guidée sur Internet pour la dépression et l’insomnie. Les symptômes de dépression et l’insomnie se sont améliorés de manière significative avec le temps, avec des changements notables et significatifs observés pour toutes les variables.

Cette étude suggère que dans la thérapie basée sur Internet, la relation entre le thérapeute et le programme est cruciale pour maintenir la motivation et l’engagement envers le traitement. Les cliniciens devraient envisager d’utiliser un questionnaire hebdomadaire pour suivre ces relations et apporter les améliorations nécessaires. Les futures études devraient explorer davantage les facteurs influençant ces relations, a recommandé l’équipe.