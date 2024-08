L’université gratuite arrive au Michigan

L’éducation universitaire peut-elle vraiment être gratuite ? La réponse est un oui sans équivoque !

Le Michigan vient de devenir l’un des 30 États à offrir des frais de scolarité gratuits aux étudiants. Le Michigan a commencé à explorer ce concept d’université gratuite il y a quelques années pendant la pandémie de COVID. Cela a commencé avec le programme Frontliners for the Future, qui offrait des frais de scolarité gratuits à toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui étaient en première ligne et contraintes de travailler pendant la pandémie. Cela comprenait les travailleurs agricoles, les travailleurs de la restauration rapide, les livreurs de pizzas et bien d’autres. Bien que ce programme couvre de nombreux secteurs, il ne couvre pas tous les secteurs.

Puis est venu le Michigan Reconnect, qui offrait des frais de scolarité gratuits à toute personne de 25 ans ou plus souhaitant fréquenter un collège communautaire. Dans les deux cas, il suffisait de suivre 12 heures de crédit au cours de l’année, ce qui signifiait que les étudiants à temps partiel pouvaient y avoir droit. De plus, ces deux programmes, comme tous les autres, sont des programmes « au dernier dollar », ce qui signifie que les étudiants qui étaient admissibles à d’autres formes d’aide financière devaient y accéder en premier, le solde restant étant ensuite payé à partir de ces programmes.

Poursuivant sur cette trajectoire, l’État a proposé l’année dernière le programme Reconnect 21, qui offre des frais de scolarité gratuits à toute personne de 21 ans et plus. Plus récemment, la Michigan Achievement Scholarship (MAS) est arrivée, destinée aux récents diplômés du secondaire qui fréquentent un collège, une université ou un programme de formation professionnelle. Elle offre :

Jusqu’à 2 750 $ par an pour les étudiants des collèges communautaires

Jusqu’à 4 000 $ par an pour les étudiants des collèges ou universités privés

Jusqu’à 5 500 $ par an pour les étudiants qui fréquentent une université publique ou un programme d’études de quatre ans dans un collège communautaire

Jusqu’à 2 000 $ par an pour les apprenants inscrits à un programme de formation professionnelle

La dernière initiative en date est la Community College Guarantee (CCG), qui fait partie du MAS spécifique aux community colleges et couvre les frais de scolarité de tous les diplômés du secondaire du Michigan qui préparent un diplôme d’associé ou un certificat dans un community college d’État. Les étudiants ayant des « besoins financiers plus élevés » recevront 1 000 $ pour d’autres frais comme la nourriture, le logement, le transport et la garde d’enfants. La CCG pourrait permettre à plus de 18 000 étudiants d’économiser environ 4 820 $ par an sur les frais de scolarité.

À Monroe, les résidents qui résident en dehors du comté de Monroe sont également éligibles pour recevoir la garantie du Community College pour fréquenter le MCCC ; cependant, elle ne couvrira que le coût des frais de scolarité dans le district.

Pour être admissibles, les étudiants doivent :

Être résident du Michigan depuis le 1er juillet de l’année civile précédente. Pour les étudiants à charge, les parents doivent également satisfaire à cette exigence.

Remplissez la demande gratuite d’aide financière (FAFSA)

Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou un certificat d’équivalence de diplôme d’études secondaires en 2023 ou 2024

Inscrivez-vous à temps plein au MCCC dans les 15 mois suivant la date d’obtention de votre diplôme d’études secondaires.

Respectez la politique de progrès académique satisfaisant du MCCC.

Des conditions d’admissibilité supplémentaires peuvent s’appliquer. Les étudiants ne sont pas admissibles s’ils sont en défaut de paiement d’un prêt étudiant fédéral. Les programmes gratuits des collèges communautaires sont souvent appelés « programmes de promesse ». Bien que ces programmes réduisent considérablement les coûts, ils ne couvrent souvent pas d’autres dépenses comme le logement et la pension, le transport et les frais de livres.

Selon l’Education Data Initiative, le coût moyen d’un diplôme de premier cycle varie de 25 707 $ à plus de 218 000 $. Le prix varie et dépend du fait que l’étudiant réside ou non sur le campus et du type d’établissement qu’il fréquente. De nombreux étudiants doivent contracter des prêts pour payer leurs études. Le fardeau de ces prêts peut souvent dicter les types de carrières que les étudiants poursuivent et leurs opportunités après l’obtention de leur diplôme. Une étude de la Federal Trade Commission a révélé que l’offre d’un collège communautaire gratuit augmentait les inscriptions de 26 % et les diplômes obtenus de 20 %.

Ainsi, pour être admissibles au CCG, les étudiants doivent être récemment diplômés du secondaire, remplir le FAFSA et être inscrits à temps plein dans un collège communautaire tel que le MCCC. Les étudiants de l’extérieur du comté verront leurs frais de scolarité réduits du montant des bourses. Bien que les étudiants à temps partiel ne soient pas admissibles au CCG, ils sont toujours admissibles aux programmes Reconnect.

Tout le monde sait que l’éducation est transformatrice, qu’elle soit technique/professionnelle ou plus orientée vers les arts libéraux. Le coût des études universitaires continue de grimper en flèche, et tous ces programmes donnent aux étudiants la possibilité d’obtenir un diplôme ayant une valeur économique. Bien que ces programmes gratuits offrent un accès, l’accent est mis sur la réussite. Après tout, c’est la réussite des étudiants qui compte.

— Kojo Quartey est président du Monroe County Community College et économiste.

