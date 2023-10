L’Université franciscaine offre un refuge aux étudiants juifs | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — À la suite de l’horrible attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et de la réponse militaire israélienne en cours, l’Université franciscaine de Steubenville a créé un processus de transfert accéléré pour les étudiants juifs menacés de discrimination antisémite et de violence sur les campus à travers les États-Unis.

« Avec nos frères chrétiens du monde entier, nous prions pour la justice et la paix. » a déclaré le révérend Dave Pivonka, TOR, président de l’université. « Mais comme trop d’universités prêchent la tolérance mais pratiquent les préjugés, nous nous sentons obligés d’en faire plus. Nous assistons à une montée très inquiétante de l’antisémitisme et à de graves menaces contre les étudiants juifs. Nous voulons leur offrir la possibilité de passer immédiatement au franciscain.

L’administration de l’école a pris des mesures pour accélérer le processus de transfert et prévoir d’accueillir d’éventuels étudiants supplémentaires. Malgré les défis logistiques liés au nombre record d’inscriptions de cette année, les administrateurs estiment que créer un refuge pour ces étudiants est la bonne chose à faire.

« Notre communauté les accueillera avec générosité et respect. » dit Pivonka. « Nos différences religieuses ne provoqueront aucun conflit. Au contraire, chez Franciscan, notre fidélité radicale au Christ et à la foi catholique exige de nous une charité fraternelle envers nos frères et sœurs juifs, comme envers tous les hommes.

Consciente du fait que de nombreux étudiants juifs pourraient vouloir quitter immédiatement les universités où ils sont confrontés à l’hostilité, Pivonka a invité les présidents d’autres universités catholiques fidèles à se joindre aux franciscains dans cet effort.

L’Université franciscaine et le Projet Philos ont reconnu la nécessité de faire face à la résurgence de l’antisémitisme il y a plusieurs mois lorsqu’ils ont organisé une conférence conjointe, Nostra Aetate et l’avenir des relations entre catholiques et juifs à l’heure de la montée de l’antisémitisme, du mardi au 26 octobre. Les coordinateurs n’auraient jamais imaginé l’opportunité tragique que prendrait leur événement.

« C’est une grande source de détresse et de tristesse que les récentes attaques terroristes du Hamas – en elles-mêmes des maux indescriptibles – aient conduit à une nouvelle augmentation des menaces de violence contre le peuple juif. » a déclaré Stephen Hildebrand, vice-président des affaires académiques de l’université et organisateur de la conférence. « Nous affirmons les condamnations répétées de l’Église contre l’antisémitisme, rendues nécessaires tout au long de l’histoire et aujourd’hui par les actes de violence et de discrimination continus contre les Juifs. »

L’Église catholique a reconnu ses échecs passés en matière de charité fraternelle envers le peuple juif et fonde ses condamnations répétées de l’antisémitisme dans l’Évangile, a déclaré l’université dans un communiqué de presse.

Selon le document du Concile Vatican II, Nostra Aetate, « L’Église, consciente du patrimoine qu’elle partage avec les Juifs et mue non par des raisons politiques mais par l’amour spirituel de l’Évangile, dénonce la haine, les persécutions et les manifestations d’antisémitisme dirigées contre les Juifs à tout moment et par n’importe qui. »

Cette condamnation a été réitérée avec force par les papes Paul VI, saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François, poursuit le communiqué. Les évêques des États-Unis ont également exprimé leur condamnation unanime de l’antisémitisme.

Les étudiants juifs qui souhaitent être transférés à l’Université franciscaine de Steubenville peuvent envoyer un e-mail à [email protected].







