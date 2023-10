L’université en vaut-elle encore la peine ? Comment discuter de la question avec vos enfants

Les données en faveur d’une éducation collégiale sont solides. Les diplômés universitaires ont tendance à avoir de meilleurs résultats professionnels et financiers. En 2022, ils gagnaient en moyenne 75 % de plus que leurs camarades instruits seuls au secondaire, selon la Fed de San Franciscoet avait un taux de chômage de 2 %, contre 7 % parmi les diplômés du secondaire, selon le Centre national des statistiques de l’éducation. Mais il y a des inconvénients : plus particulièrement, une crise de la dette étudiante qui a laissé des millions d’Américains devoir collectivement plus de mille milliards de dollars pour leur éducation. Il peut donc être de plus en plus difficile de déterminer si une formation collégiale en vaut la peine. « Si vous n’anticipez pas le besoin de diversité dans ce que vous faites, si changer de carrière et de vie professionnelle ne sera pas la principale source de satisfaction dans votre vie – je pense que ce serait inhabituel – mais peut-être que l’université ne l’est pas. cela en vaut la peine, » Tim Davisprofesseur agrégé de leadership et de politique publique à l’Université de Virginie, a déclaré à CNBC Make It. Dans l’ensemble, cependant, dit-il, « il n’y a pas de meilleur substitut à l’université lorsqu’il s’agit d’apprendre à résoudre des problèmes, à travailler efficacement en groupe, à vivre avec des gens qui pensent différemment de moi, qui ont une apparence différente de moi et qui ont des croyances différentes des miennes ». . « L’université offre une opportunité incroyable. »

Pour beaucoup, un diplôme universitaire est « une police d’assurance »

Avec des résultats statistiques si bons pour les diplômés universitaires, il peut être décourageant pour les parents de faire face à un enfant qui leur dit qu’ils ne veulent pas y aller. Prendre la décision pour votre enfant ne se passera probablement pas non plus sans heurts. Mais est-ce que le l’expérience universitaire traditionnelle de 4 ans est-elle toujours le bon choix pour chaque étudiant ? « Cela dépend vraiment de votre esprit de carrière, de la diversité de carrière que vous souhaitez et du degré de résilience professionnelle que vous souhaitez intégrer dans votre vie professionnelle », explique Davis. « Pour plusieurs personnes, [a bachelor’s degree] est une police d’assurance. En tant que professeur d’université, il admet qu’il a un certain parti pris en faveur de l’enseignement supérieur. Mais Davis est également un psychologue clinicien avec des années d’expérience dans la formation sur le renforcement de la résilience, de la communauté et de la conscience de soi. Un baccalauréat peut faciliter considérablement le développement de votre carrière, soit en obtenant un emploi dans un nouveau domaine, soit en vous permettant de poursuivre des études supérieures. Bien qu’il soit tout à fait possible de réussir professionnellement et financièrement sans diplôme universitaire, dit Davis, avoir un baccalauréat vous donne plus de flexibilité et de résilience face à ce qu’il appelle les « adversités professionnelles ». Il peut s’agir d’événements inattendus et difficiles, comme un licenciement, ou de changements positifs comme l’obtention d’une promotion ou le déménagement dans une nouvelle ville.

« Considérez l’université comme un consommateur »

Obtenir son baccalauréat coûte souvent cher, ce qui effraie de nombreux étudiants. Le coût de l’enseignement supérieur était la principale raison pour laquelle les étudiants potentiels n’obtenaient pas ou ne finissaient pas leur diplôme universitaire, selon une étude. Étude 2022 réalisée par Edge Research pour la Fondation Gates. Mais Erika Katzexpert en parentalité et auteur de « Coach Parenting : Raising Teenagers with Advice from Pro Football’s Greatest Head Coaches », encourage les étudiants et leurs familles à explorer toutes leurs options. « Les gens pensent qu’il n’y a qu’une seule façon d’aller à l’université, [which] n’est pas vrai », a déclaré Katz à CNBC Make It. Il existe diverses façons de rendre un diplôme plus abordable, comme choisir de commencer dans un collège communautaire, fréquenter une université publique dans votre État d’origine ou demander des bourses et des subventions pour financer vos études. Indépendamment de ce que vous finissez par payer – et de qui le paie – l’enseignement supérieur est un investissement. Encouragez vos enfants qui vont à l’université à prendre cela au sérieux afin de maximiser le retour sur investissement, à la fois en décidant où ils vont et pendant qu’ils fréquentent, dit Katz. « Dites à vos enfants de considérer l’université comme un consommateur et [ask] » Est-ce que j’obtiens ce pour quoi je paie ? « , dit Katz. » Vous payez beaucoup d’argent pour ces cours. Il faut essayer d’en tirer le meilleur parti. » Elle soutient l’idée de faire payer à votre enfant une partie de ses années d’université, que ce soit en contractant lui-même des prêts ou en payant ses frais de subsistance, afin qu’il ressente le sérieux de l’investissement.

Comment prendre la décision du collège