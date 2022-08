L’Université Elmhurst établit un record de collecte de fonds – Shaw Local

L’Université Elmhurst a reçu plus de 10 millions de dollars en dons au cours de l’année du 150e anniversaire de l’école, établissant un nouveau record de collecte de fonds.

L’école a célébré le cent cinquantenaire en dévoilant une campagne de financement de 50 millions de dollars à sa date de fondation en décembre dernier. L’université a levé 44,9 millions de dollars, soit 90 % de son objectif historique. Avant le lancement public de la campagne “Elmhurst 150”, l’école avait déjà récolté plus de 40 millions de dollars dans une “phase calme” qui a commencé il y a six ans.

L’établissement privé de quatre ans prévoit d’utiliser les fonds pour agrandir et rénover le Memorial Hall centenaire pour le département des soins infirmiers et d’autres programmes de sciences de la santé; apporter des améliorations au Faganel Hall et au Langhorst Field, une installation sportive extérieure; pour augmenter sa dotation ; et pour soutenir les bourses d’études.

“Nous sommes ravis de la générosité que nous avons constatée dans toute la communauté de l’Université d’Elmhurst”, a déclaré le président de l’école, Troy VanAken, dans un communiqué. “Cela démontre un engagement fort envers la mission de l’université, ainsi qu’envers notre vision et nos plans pour l’avenir.”

Les prouesses de collecte de fonds de l’école se sont poursuivies au cours de l’exercice financier se terminant en juin. L’université a recueilli plus de 10,1 millions de dollars, en hausse de près de 130 000 $ par rapport à l’exercice précédent.

“Notre cent cinquantenaire nous a donné un certain nombre de merveilleuses opportunités pour nos étudiants, anciens élèves et amis de se réunir autour de nos liens communs avec l’Université”, a déclaré VanAken. “C’était aussi l’occasion de célébrer l’impact et l’importance de la philanthropie pour notre campus.”

“Elmhurst 150” est la plus grande campagne de financement de l’histoire de l’université.

Un don de 3,4 millions de dollars des frères Robert et Tim Jans a lancé une initiative visant à initier davantage d’étudiants STEM aux carrières militaires tout en soutenant les étudiants vétérans sur le campus. Leur don était le plus important jamais accordé à l’université par des donateurs vivants, ont déclaré les responsables de l’école.

Fondée en 1871, l’école préparait à l’origine des jeunes hommes au séminaire théologique et formait des enseignants des écoles paroissiales. L’école a pris le nom d’Elmhurst College en 1924 lorsqu’elle est devenue un collège de quatre ans pour hommes. Les femmes se sont inscrites pour la première fois en 1930.

Se débarrassant du surnom de «collège», l’école a adopté son nouveau nom, Elmhurst University, en juillet 2020.

Elmhurst accueillera à nouveau les étudiants pour le premier jour de cours le 29 août.

https://www.dailyherald.com/news/20220728/elmhurst-university-sets-fundraising-record-?cid=search