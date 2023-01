L’Université du Texas offrira une maîtrise en ligne à grande échelle en IA

L’Université du Texas à Austin, l’une des principales écoles d’informatique du pays, a déclaré jeudi qu’elle lançait un programme de maîtrise ès sciences en ligne à grande échelle et à faible coût en intelligence artificielle.

Premier du genre parmi les écoles d’informatique d’élite, le nouveau programme pourrait aider à élargir rapidement la main-d’œuvre en IA aux États-Unis alors que des géants de la technologie comme Microsoft se précipitent pour investir des milliards dans le domaine.

L’université a annoncé l’initiative au milieu d’une clameur sur une nouvelle technologie alimentée par l’intelligence artificielle qui peut générer de l’art et des textes humains. Et tandis que certaines des plus grandes entreprises de l’industrie technologique licencient des travailleurs après des années de croissance rapide, l’embauche dans l’IA devrait rester forte.

Les responsables de l’université ont déclaré qu’ils prévoyaient de former des milliers d’étudiants diplômés dans des compétences recherchées comme l’apprentissage automatique, pour des frais de scolarité d’environ 10 000 $, à compter du printemps 2024. Les responsables de l’école ont déclaré que le coût visait à rendre l’enseignement de l’IA plus abordable. En revanche, l’Université Johns Hopkins propose un diplôme de maîtrise en intelligence artificielle en ligne pour plus de 45 000 $.