L’université du Pakistan publie un avis à l’institut après que la vidéo de danse “immorale” soit devenue virale

L’Université médicale de Khyber (KMU) du Pakistan a publié un avis au système universitaire NCS de Peshawar après qu’une vidéo d’un événement de danse soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon un rapport de The Dawn, l’événement a eu lieu à la fin des trois jours de Hunar Mela organisés par les Thirteen Event Planners. De plus, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient une fille vêtue d’une robe moulante alors qu’elle chantait et dansait sur scène. Cela a suscité des critiques. Voici la vidéo :

Pakistan : la Khyber Medical University publie un avis au NCS University System, Peshawar, avertit de la désaffiliation après que cette vidéo de danse du NCS est devenue virale pic.twitter.com/MYd5P57gyN — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) 21 octobre 2022

Dans une note de presse, l’université a qualifié l’événement de “contraire à l’éthique et immoral”. Non seulement cela, mais ils ont également demandé une explication au directeur du NCS.

Répondant à l’incident, KMU a déclaré qu’il avait pris “sérieusement note” de l’événement après que la vidéo soit devenue virale. « Mener de telles activités avec le logo et le nom de KMU sur scène est tout à fait répréhensible. Tous les établissements d’enseignement sont tenus de maintenir les normes éthiques et morales et le caractère sacré des instituts pendant les activités scolaires et parascolaires », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, deux Instagram Reels tournés dans les locaux du temple Mahakaleshwar d’Ujjain ont provoqué un tollé dans le Madhya Pradesh. Le ministre de l’Intérieur de l’État, Narottam Mishra, a critiqué les créateurs de contenu Instagram qui enregistrent des vidéos d’eux-mêmes en utilisant des chansons de Bollywood en arrière-plan dans les temples, a rapporté ANI. L’un des IG Reels montrait une femme offrant à Shivling dans le sanctum sanctorum avec une chanson de Bollywood en arrière-plan. Les lignes « lakhon mile par koi tumsa na mila » de la chanson Mere Yaara de Sooryavanshi peuvent être entendues en arrière-plan.

La deuxième vidéo montrait une jeune femme dansant sur la chanson « Nagada Sang Dhol Baje » dans les locaux du temple. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont été considérées comme quelque chose qui peut blesser les sentiments religieux de nombreuses personnes.

