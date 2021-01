Le Michigan, membre de la Big Ten Conference, a l’un des programmes sportifs les plus importants du pays. Son équipe masculine de basket-ball est actuellement classée septième au niveau national et l’équipe féminine est classée 11e. Une suspension de deux semaines obligerait les deux équipes à reporter ou annuler au moins quatre matchs.

Le département a déclaré que la suspension avait été mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan dans le but d’empêcher la propagation de la variante, connue sous le nom de B.1.1.7, qui est estimée à environ 50% plus transmissible que les autres variantes.

L’Université du Michigan a déclaré samedi qu’elle avait suspendu toutes les activités sportives jusqu’à deux semaines et a demandé aux athlètes, aux entraîneurs et aux membres du personnel de l’équipe de se mettre en quarantaine immédiatement après que «plusieurs» cas de la variante britannique du coronavirus aient été découverts parmi des personnes liées à le département athlétique.

Fonctionnaires du comté de Washtenaw, qui comprend l’Université du Michigan, a dit samedi que cinq cas de la variante B.1.1.7 avaient été trouvés dans le comté et que d’autres cas possibles faisaient l’objet d’une enquête. Ils ont dit que le premier cas avait été détecté le 16 janvier dans la communauté de l’Université du Michigan, mais qu’il n’était pas clair si les cas suivants étaient liés au premier.

L’administration universitaire a dit cinq cas de la variante avait été détectée chez des personnes associées à l’école. Il a ajouté que les cinq personnes étaient isolées et présentaient des symptômes légers ou inexistants, et que tous leurs contacts étroits avaient été identifiés, testés et placés en quarantaine.

Le coronavirus a perturbé les programmes sportifs universitaires à travers le pays, avec des milliers d’infections parmi les athlètes, les entraîneurs et les membres du personnel. Une analyse du New York Times le mois dernier a révélé que la Big Ten Conference avait signalé le plus grand nombre de cas parmi les meilleures ligues, dont plus de 200 au Michigan.

Le premier cas américain de la variante B.1.1.7 a été trouvé dans le Colorado le mois dernier, et il a maintenant été détecté dans 22 États. Les responsables fédéraux de la santé ont averti qu’il pourrait devenir la principale source d’infection à coronavirus du pays d’ici mars.