L’Université du Manitoba vise à réprimer la fraude d’identité autochtone

L’Université du Manitoba (UM) vise à introduire une politique pour les professeurs et les étudiants souhaitant revendiquer l’identité autochtone à l’automne, suscitant des discussions sur l’éradication des fraudeurs.

Cette décision intervient après des cas de fraude d’identité culturelle à l’Université Memorial de Terre-Neuve, à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université de la Saskatchewan, entre autres établissements postsecondaires.

« Les défis qui se sont posés à l’échelle nationale avec la fraude d’identité autochtone ont certainement soutenu notre besoin d’être en mesure de mieux soutenir nos collègues autochtones », a déclaré Catherine Cook, vice-présidente d’UM (Autochtones).

« Lorsque la fraude d’identité autochtone se produit, cela supprime vraiment une opportunité qui était spécifiquement là pour les peuples autochtones. »

La politique n’a pas encore été finalisée et approuvée, mais l’université espère la mettre en place à l’automne. Neuf recommandations ont été formulées dans le cadre d’un processus de mobilisation communautaire dirigé par des Autochtones et ont été décrites dans un rapport publié en mars .

Cook a déclaré que la politique pourrait inclure un processus à plusieurs niveaux de méthodes formelles et alternatives pour les candidats des catégories d’admission, des postes de professeurs et des bourses spécifiques aux Autochtones afin de confirmer leur héritage.

Les personnes qui postulent à ces opportunités pourraient être invitées à soumettre des documents officiels des gouvernements et des organisations fédéraux, provinciaux ou autochtones, selon le rapport.

Le partage d’une histoire personnelle, d’une généalogie, de lettres de soutien de membres de la famille ou de dirigeants communautaires peut également être demandé au lieu d’une documentation officielle.

Conserver les auto-déclarations : UM prof

L’université ne veut pas d’une approche politique unique, selon Cook.

Les séances d’engagement communautaire ont souligné que la politique doit être inclusive pour les peuples autochtones qui ont grandi déconnectés de leurs communautés et de leurs cultures, qui commencent tout juste à se connecter avec leur identité à l’université, ou qui n’ont pas de statut ou qui ne croient pas en la possession de documents officiels qui vérifient leur héritage, dit-elle.

Les membres de la communauté ont également suggéré que la politique doit bénéficier d’un espace pour progresser au fil du temps, a-t-elle déclaré.

« Lorsque le processus d’auto-déclaration a été mis en place il y a plus de 10 ans, nous avons travaillé avec les meilleurs que nous avions à l’époque… Ce sera un processus évolutif. Nous apprendrons au fur et à mesure et nous nous ajusterons. »

Réal Carrière, qui est cri-métis et professeur adjoint à l’UM, a refusé une offre d’emploi de l’Université de la Saskatchewan l’année dernière après avoir refusé de fournir des documents officiels attestant de son héritage.

La famille de Carrière vit depuis des générations dans et autour de la nation crie de Cumberland House et du village métis adjacent à plus de 400 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Il a dit avoir contacté Cook après avoir appris que l’université élaborait sa propre politique sur l’identité autochtone pour exprimer ses préoccupations.

« Je ne voulais pas quelque chose comme ça – l’approche de l’Université de la Saskatchewan, [which] repose en quelque sorte sur cette hypothèse que tout le monde est coupable de fraude d’identité », a-t-il déclaré à CBC News.

« Je pense que nous devrions toujours croire que les gens sont autochtones. Mais… lorsqu’il y a des cas frauduleux, il devrait y avoir des mécanismes qui permettent à l’institution d’agir rapidement.

Réal Carrière, qui est Cri-Métis et professeur adjoint à l’Université du Manitoba, pense que la politique d’identité autochtone de l’Université du Manitoba devrait continuer à mettre l’accent sur l’auto-déclaration. (Soumis par Réal Carrière)

Il est troublé par l’une des méthodes alternatives proposées dans le rapport de mars et a déclaré que les peuples autochtones ne devraient pas être forcés de raconter leurs histoires.

« Nos histoires sont sacrées, personnelles et les nôtres », a-t-il déclaré.

Carrière pense que la politique d’identité autochtone d’UM devrait continuer à se concentrer sur l’auto-déclaration.

« Les individus devraient être habilités à dire qui ils sont. »

Kim TallBear, professeur d’études autochtones à l’Université de l’Alberta, a déclaré que les politiques d’identité autochtone axées sur l’autodéclaration ont conduit à une fraude généralisée dans les universités canadiennes.

« En ce moment, nous sommes dans une auto-identification libre pour tous. Il y a une telle différence fondamentale de compréhension entre la notion d’appartenance des nations autochtones et cette notion de choix des colons », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Lorsque nous parlons d’appartenance à une communauté autochtone, nous ne parlons pas d’un choix individuel. Nous parlons d’appartenance, de relations, de parenté et de citoyenneté.

Kim TallBear, professeur à l’Université de l’Alberta, espère que l’élaboration de politiques sur l’identité autochtone démontrera que l’auto-identification n’est pas suffisante pour prévenir les fraudeurs. (Kim TallBear/Steinhauer Photography)

TallBear a déclaré que les universités sont justifiées de demander des documents officiels aux universitaires qui postulent pour des opportunités spécifiques aux autochtones. Elle pense que c’est un double standard de s’indigner de cela, alors que la plupart des gens sont tenus de montrer régulièrement des pièces d’identité.

« Vous ne vous déplaceriez pas à travers le monde sans fournir une pièce d’identité de colonisateur partout où vous allez », a-t-elle déclaré.

Elle espère que l’élaboration de politiques sur l’identité autochtone dans les universités des Prairies montrera aux autres écoles canadiennes que l’auto-identification n’est pas suffisante pour prévenir les fraudeurs.

« Je n’ai pas pu m’identifier en tant que Dakota. Ce n’est pas une auto-identification. C’est une appartenance à une communauté, que vous ayez un statut ou non », a-t-elle déclaré.

« Il existe des moyens de documenter la relation biologique ancestrale avec cette communauté, dans le cas où il existe une sorte de critère de citoyenneté d’exclusion. »

Cependant, elle ne veut pas que les Autochtones qui ont été retirés de leurs familles et/ou communautés aient l’impression que les politiques les excluent, alors qu’elles visent à éliminer les personnes sans liens ancestraux ou familiaux avec les communautés autochtones.

« Je regrette vraiment et je trouve ça malheureux quand nos gens qui ont été déconnectés pendant une génération, quand ils se confondent avec des gens comme ça. Ce ne sont pas les mêmes », a-t-elle déclaré.

Le problème est également international puisque les universités devront vérifier les documents des étudiants autochtones de pays comme les États-Unis, le Mexique, Hawaï et la Suède, a déclaré TallBear.

« Ne rien faire n’est pas une option »

Cela pourrait prendre plusieurs années aux universités canadiennes pour mettre au point leurs politiques sur l’identité autochtone, mais elle a dit qu’elle espérait que les politiques endigueraient la vague de personnes sans liens crédibles avec les communautés autochtones qui s’autodéclarent.

« Il y aura des universités au Canada qui n’auront pas à peu près la force et le nombre d’Autochtones, et elles devront surveiller ces universités qui font comme nous le découvrons », a-t-elle déclaré.

« Nous devons faire quelque chose, et ça va être difficile, et ça va demander beaucoup de travail. Il n’y aura pas de chemin facile, mais ne rien faire n’est pas une option. »