L’Université du Kentucky examine toujours les agressions signalées et les insultes raciales

LEXINGTON, Ky. (AP) – Les responsables de l’Université du Kentucky ont déclaré qu’ils examinaient toujours un incident dans lequel un étudiant blanc est accusé d’avoir agressé physiquement un étudiant noir tout en utilisant à plusieurs reprises des insultes raciales, mais ils n’ont pas précisé quand une décision sera prise. .

Des centaines d’étudiants se sont rassemblés sur le campus lundi soir, marchant et scandant «Protégez les femmes noires» et «Parlez, Royaume-Uni», selon les médias. Organisés par la Fraternité Phi Beta Sigma, une fraternité noire sur le campus, les étudiants ont appelé à l’unité et à l’université pour remédier rapidement à la situation.

Sophia Rosing, une étudiante blanche de 22 ans, a été inculpée dimanche des première et deuxième infractions d’intoxication publique, d’agression au troisième degré d’un policier, d’agression au quatrième degré et de conduite désordonnée au deuxième degré, selon la prison du comté de Fayette. site Internet.

Elle a plaidé non coupable lors d’une mise en accusation lundi après-midi et a été libérée de prison plus tard dans la journée.

L’altercation à Boyd Hall a été capturée sur vidéo et publiée sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Kylah Spring, un étudiant de première année travaillant comme réceptionniste, dit dans la vidéo que Rosing l’a frappée plusieurs fois et lui a donné des coups de pied dans l’estomac. Spring a déclaré que l’attaque avait commencé lorsqu’elle avait demandé à Rosing, qui semblait ivre, si elle allait bien.

Rosing peut être entendue en utilisant des insultes raciales tout au long de la vidéo et un rapport de police indique qu’elle a continué à utiliser un langage désobligeant même après avoir été arrêtée.

Spring, qui travaillait de nuit, n’a jamais riposté et a dit à un moment donné : “Je ne suis pas assez payé pour ça.”

Après l’arrivée de la police, Rosing “a déclaré qu’elle avait beaucoup d’argent et (obtenait) un traitement spécial”, a déclaré un officier dans un affidavit d’arrestation. “Quand je lui ai dit de s’asseoir sur la chaise, elle m’a donné des coups de pied et m’a mordu la main.”

Le Bureau de la conduite des élèves a commencé un examen immédiatement après avoir pris connaissance de l’incident, et le processus de procédure disciplinaire est en cours, a indiqué un communiqué de l’école.

Le processus comprend des entretiens avec les personnes impliquées dans un incident et pourrait inclure une audience formelle pour envisager une suspension ou une expulsion, a indiqué l’école dans un communiqué. Les responsables ne peuvent pas légalement commenter le statut disciplinaire d’un étudiant sous examen, indique le communiqué.

Lors du rassemblement de lundi, Spring a déclaré à la foule qu’elle était triste de ce qui s’était passé mais que justice viendrait. Elle s’est également adressée à la femme accusée de l’avoir agressée.

“Vous ne briserez pas mon esprit et vous serez tenu responsable de vos actes”, a-t-elle déclaré. “Je prie seulement pour que vous ouvriez votre cœur à l’amour et que vous essayiez de vivre la vie différemment et plus positivement après cela.”

Troy Rawlins Jr., qui a assisté à la marche, s’est dit en colère et déçu de ce qui s’est passé, mais heureux que l’université enquête. Il a dit au Lexington Herald-Leader qu’il espère une résolution rapide.

“Nous sommes ici pour faire entendre notre voix afin de pouvoir lutter efficacement contre le racisme sur notre campus”, a déclaré Rawlins. « Nous avons besoin que nos voix soient entendues. Nos voix tombent dans l’oreille d’un sourd. La seule façon pour nous d’être entendus, c’est de nous unir.

Le Bureau de la réussite étudiante de l’université a offert des services de soutien aux victimes et le président de l’université, Eli Capilouto, a déclaré que les images vidéo reflètent la violence “et un déni de l’humanité des membres de notre communauté”.

« Soyons clairs : nous condamnons ce comportement et ne le tolérerons en aucune circonstance. La sécurité et le bien-être de notre communauté ont été – et continueront d’être – notre priorité absolue », a déclaré Capiluto.

