L’Université d’Oxford déclare que la recherche n’est pas affectée après les rapports des médias sur le piratage du laboratoire COVID

L’Université d’Oxford a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur une cyberattaque, mais que la recherche n’avait pas été affectée, à la suite des rapports des médias selon lesquels l’un de ses laboratoires de biologie effectuant des recherches sur le COVID-19 avait été piraté.

La brèche a eu lieu à la mi-février et s’est produite à la Division de la biologie structurale, connue sous le nom de Strubi, qui a mené des recherches sur le COVID-19, selon Forbes et The Telegraph.

Strubi est distinct du Jenner Institute, qui développe le vaccin Oxford COVID-19 en partenariat avec AstraZeneca.

L’Université d’Oxford a confirmé qu’il y avait eu un piratage dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters et a déclaré qu’elle enquêtait.

«Nous avons identifié et maîtrisé le problème et nous enquêtons maintenant plus avant. Il n’y a eu aucun impact sur la recherche clinique, car celle-ci n’est pas menée dans la zone touchée », a déclaré un porte-parole d’Oxford, ajoutant que l’université travaillait avec le National Cyber ​​Security Center (NCSC) sur l’incident.

Il n’a pas nommé l’établissement concerné.

Le journal Telegraph a cité des sources de sécurité disant qu’il n’était pas clair qui était derrière l’attaque et qu’ils ne pouvaient pas exclure un État étranger hostile.

NCSC, la branche cybersécurité de l’agence d’espionnage GCHQ, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’espionnage numérique ciblant les organismes de santé, les scientifiques des vaccins et les fabricants de médicaments a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 alors que les groupes de piratage soutenus par l’État se démènent pour obtenir les dernières recherches et informations sur l’épidémie.

En décembre, le fabricant de médicaments américain Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE ont révélé que des documents liés au développement de leur vaccin COVID-19 avaient été «illégalement consultés» lors d’une cyberattaque contre le régulateur européen des médicaments.