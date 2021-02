L’Université d’Oxford déclare que la recherche n’est pas affectée après le piratage du laboratoire COVID

L’Université d’Oxford a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur une intrusion numérique après qu’un chercheur eut déclaré avoir vu des preuves qu’un laboratoire de recherche sur le COVID-19 avait été piraté.

La brèche a eu lieu à la mi-février et s’est produite à la Division de la biologie structurale, connue sous le nom de Strubi, qui a mené des recherches sur le COVID-19, selon Alex Holden, fondateur de Hold Security, basé au Wisconsin.

Forbes a d’abord signalé la violation.

Strubi est distinct du Jenner Institute, qui développe le vaccin Oxford COVID-19 en partenariat avec AstraZeneca.

L’Université d’Oxford a confirmé qu’il y avait eu un piratage et dans une déclaration par courrier électronique, elle a déclaré qu’elle enquêtait.

«Nous avons identifié et maîtrisé le problème et nous enquêtons maintenant plus avant. Il n’y a eu aucun impact sur la recherche clinique, car celle-ci n’est pas menée dans la zone touchée », a déclaré un porte-parole d’Oxford, ajoutant que l’université travaillait avec le National Cyber ​​Security Center (NCSC) sur l’incident.

Il n’a pas nommé l’établissement concerné.

Le NCSC, la branche cybersécurité de l’agence d’espionnage GCHQ, a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant de l’incident et qu’il «s’efforçait de bien comprendre son impact».

Holden a déclaré à Reuters qu’il avait découvert l’intrusion lorsqu’il avait trouvé des captures d’écran du réseau du laboratoire laissées par les pirates sur un serveur mal sécurisé.

Holden a déclaré que les pirates – que son entreprise suivait – étaient des locuteurs de portugais opérant hors d’Amérique du Sud et qu’ils étaient motivés par des criminels, citant des références à des ransomwares et des discussions sur les paiements monétaires.

L’espionnage numérique ciblant les organismes de santé, les scientifiques des vaccins et les fabricants de médicaments a augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

En décembre, le fabricant de médicaments américain Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE ont révélé que des documents liés au développement de leur vaccin COVID-19 avaient été «illégalement consultés» lors d’une cyberattaque contre le régulateur européen des médicaments.