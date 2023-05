L’université dit qu’un étudiant ouïghour n’est pas allé à Hong Kong où il aurait disparu

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Une université sud-coréenne a déclaré mardi que l’étudiant ouïghour qui aurait disparu à Hong Kong après avoir été interrogé ne s’était pas rendu dans la ville récemment, ajoutant de nouvelles questions au mystère de sa localisation.

Amnesty International a déclaré vendredi qu’Abuduwaili Abudureheman, né dans le Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, s’était rendu à Hong Kong depuis la Corée du Sud pour rendre visite à un ami le 10 mai, mais n’a pas eu de nouvelles depuis qu’il a envoyé un texto à son ami pour l’interroger à l’aéroport de la ville. .

Mais l’Université Kookmin de Séoul, où l’étudiant poursuit un doctorat en études sportives, a déclaré à l’Associated Press qu’il était toujours en Corée du Sud. L’étudiant a fréquemment contacté son professeur au cours de son doctorat. préparatifs, selon le bureau des affaires publiques de l’école.

Amnesty a déclaré qu’elle tentait de confirmer de manière indépendante le lieu et la sécurité de l’étudiant, ajoutant qu’elle serait en mesure de fournir une réponse supplémentaire lorsqu’elle disposerait de plus d’informations.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de contacter directement l’étudiant et l’université a refusé de fournir ses coordonnées, invoquant des problèmes de confidentialité. L’école n’a pas fourni de preuves de l’endroit où se trouvait l’étudiant, mais a déclaré que le professeur avait communiqué avec lui et confirmé sa présence en Corée du Sud. Le professeur n’a pas répondu aux appels de l’AP.

La disparition présumée d’Abuduwaili Abudureheman, qui étudie à Séoul depuis sept ans, a suscité de vives inquiétudes sur les réseaux sociaux depuis qu’Amnesty a signalé son cas pour la première fois, affirmant que l’étudiant semblait avoir été détenu et interrogé. Amnesty a soulevé des questions sur l’éventuelle implication du gouvernement de Hong Kong dans les violations des droits humains que des groupes de défense des droits accusent le gouvernement chinois de commettre contre les Ouïghours.

Un jour plus tard, le gouvernement de Hong Kong a riposté à ce qu’il a qualifié de « remarques sans fondement et sans fondement » comme une tentative de le salir. Il a déclaré que les dossiers du gouvernement montraient que l’étudiant n’était pas entré dans la ville, et qu’il ne s’était pas vu refuser l’entrée, et il a demandé des excuses au groupe.

Les Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme accusent la Chine de détenir un million ou plus de Ouïghours et de membres d’autres groupes à prédominance musulmane dans des camps où beaucoup ont déclaré avoir été torturés, agressés sexuellement et forcés d’abandonner leur langue et leur religion.

La Chine dément les accusations, qui sont basées sur des entretiens avec des survivants et des photos et images satellites de la région du Xinjiang où vivent de nombreux Ouïghours.

De nombreux Ouïghours en exil ont tenté de rechercher des membres de leur famille détenus ou portés disparus en Chine, mais affirment que la communication est difficile en raison de la surveillance omniprésente dans ce pays. Ils craignaient également que d’être contactés depuis l’étranger ne causent des ennuis à leurs familles.

___

Leung a rapporté de Hong Kong.

Kanis Leung et Hyung-jin Kim, Associated Press