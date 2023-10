« Alarmant » : l’Université d’État de Fitchburg renforce ses patrouilles après qu’un étudiant a signalé une agression sexuelle dans une bibliothèque

L’Université d’État de Fitchburg renforce les patrouilles de police après un un étudiant a déclaré avoir été agressé sexuellement dans la bibliothèque du campusa déclaré lundi le président de l’école.

Dans un communiqué, le président de l’Université d’État de Fitchburg, Richard Lapidus, a qualifié l’agression signalée de « profondément inquiétante ».

« L’agression signalée dans la bibliothèque de notre campus était profondément inquiétante. Sachez qu’une enquête approfondie reste très active, notre police universitaire travaillant en étroite collaboration avec d’autres agences de sécurité publique », a déclaré Lapidus. « Bien qu’il y ait des détails que nous ne pouvons pas partager avec le public par crainte de compromettre cette enquête, soyez assurés que toutes les voies sont suivies. Nous veillons également au bien-être de l’étudiant qui a réalisé ce rapport, à qui je suis reconnaissant de s’être manifesté.

L’agression signalée s’est produite mercredi entre 10h30 et 11h30. L’étudiante a décrit son agresseur comme un homme mince, âgé d’environ 19 ans, mesurant 5 pieds 5 pouces et qui parlait avec un accent inconnu. Elle a déclaré que l’homme s’était approché d’elle dans la bibliothèque et avait entamé une conversation avant de l’agresser sexuellement.

D’autres étudiantes ont signalé avoir été approchées sur d’autres campus par un homme suspect, avec une description physique similaire à celle de l’agresseur présumé lors de l’incident de la bibliothèque.

« Même si cet incident alarmant a soulevé des inquiétudes compréhensibles, il est important de se rappeler à quel point de tels cas sont rares », a déclaré Lapidus dans son communiqué, soulignant le problème de l’école. rapport annuel de sécurité.

« Toutefois, à la lumière des récents incidents, je tiens à assurer aux membres du campus qu’ils constateront une présence policière accrue dans les prochains jours, et je demande aux membres de notre communauté d’être vigilants et conscients de leur environnement », a déclaré Lapidus. « Comme nous l’avons indiqué dans nos consignes de sécurité, le site Web de la police universitaire comprend des informations précieuses sur rester en sécurité sur (et hors) le campus. Nous travaillerons également avec nos partenaires du campus sur d’autres moyens de nous soutenir mutuellement pendant cette période difficile, y compris les services de conseil, qui partageront des informations avec le campus.

