L’université d’élite qui a réprimandé SCOTUS pour avoir mis fin aux admissions fondées sur la race refuse de condamner le Hamas

L’Université Northwestern n’a pas l’intention de faire une déclaration condamnant les attaques terroristes meurtrières du Hamas contre Israël, bien qu’elle ait réprimandé la Cour suprême pour sa décision sur les admissions fondées sur la race, selon Guy Benson, rédacteur en chef de Townhall.com.

L’université d’élite, située à Evanston, dans l’Illinois, a déclaré à des anciens étudiants juifs inquiets qu’elle n’avait pas l’intention de répondre à l’attaque qui a fait plus de 1 000 morts, dont 22 Américains, a indiqué Benson. tweeté Mercredi soir. Les responsables de l’université ont fait des déclarations sur les admissions fondées sur la race de la Cour suprême décisionla Russie invasion d’Ukraine, justice sociale et le 6 janvier 2021 émeute au bâtiment du Capitole. (EN RELATION : « Trop peu, trop tard » : Dershowitz déchire la réponse du président de Harvard aux organisations étudiantes accusant Israël de l’attaque du Hamas)

« Northwestern n’a pas l’intention de faire une déclaration institutionnelle », indique une capture d’écran d’un e-mail obtenu et publié par Benson.

🚨MISE À JOUR : J’ai reçu un e-mail d’anciens élèves juifs concernés à @NorthwesternU, ainsi qu’une réponse du nouveau président de l’école. « Northwestern n’a pas l’intention de faire une déclaration institutionnelle » sur le plus grand massacre de Juifs en une seule journée depuis l’Holocauste. Remarque ci-dessous… https://t.co/yx52Ju8AEj pic.twitter.com/z0FGmTfVLK -Guy Benson (@guypbenson) 12 octobre 2023

Le président de l’Université Northwestern, Michael Schill, a dénoncé la décision de la Cour suprême dans un communiqué publié en juin.

« Je suis profondément déçu par la décision de la Cour suprême. Bien que nous respecterons bien sûr la décision, je suis fortement en désaccord avec l’interprétation de la Constitution reflétée dans l’opinion majoritaire, une décision qui rendra plus difficile pour Northwestern de réaliser l’un de nos impératifs – la promotion de la diversité, l’inclusion. et notre appartenance à nos campus », a déclaré Schill.

Les déclarations de groupes d’étudiants de plusieurs universités en faveur du Hamas ont généré une réaction violente depuis l’attaque terroriste, selon CNN rapport que les chefs d’entreprise voulaient que les signataires d’une lettre de plus de deux douzaines de groupes d’étudiants de Harvard soient rendus publics dans le but de les exclure de tout emploi futur. Au moins cinq groupes d’étudiants ont renoncé à leur soutien à la déclaration, selon au Harvard Crimson.

Ryna Workman, présidente de l’association du barreau étudiant de NYU, a vu son offre d’emploi annulée en raison de ses déclarations en faveur du groupe terroriste islamique radical.

Northwestern n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

