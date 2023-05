L’Université de Waterloo supprimera les frais de scolarité pour les étudiants de 2 Premières Nations de l’Ontario

L’Université de Waterloo supprimera les frais de scolarité pour les étudiants admissibles de deux communautés des Premières Nations de l’Ontario dans le cadre des engagements de réconciliation de l’université.

Cette nouvelle initiative s’applique aux étudiants actuels et entrants qui sont membres des Six Nations of the Grand River et des Mississaugas of the Credit First Nation. Le campus de l’université de Waterloo est situé sur le territoire traditionnel de ces deux communautés des Premières Nations.

L’année dernière, l’université a organisé une cérémonie du lever du soleil pour marquer l’engagement de l’institution en faveur de la réconciliation, de l’indigénisation et de la décolonisation.

Jean Becker, vice-présidente associée des relations avec les Autochtones à l’Université de Waterloo, se réjouit de voir l’université franchir cette étape.

« Je pense que c’est vraiment important parce que c’est une action qui va au-delà de belles choses, de belles paroles et qui, espérons-le, profitera à ces communautés particulières », a-t-elle déclaré.

L’Université de Waterloo a déclaré qu’elle offrira également des tarifs de scolarité nationaux de l’Ontario aux étudiants autochtones d’ailleurs au Canada et aux États-Unis, et continuera d’exonérer les frais de candidature pour les candidats qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Métis et Inuits.

L’Université de Waterloo renoncera aux frais de scolarité pour les étudiants admissibles de deux Premières nations sur le territoire traditionnel desquelles se trouve le campus de l’université. (Kate Bueckert/CBC)

Becker a noté qu’il s’agit d’une idée fausse courante selon laquelle les étudiants autochtones du Canada peuvent fréquenter l’université gratuitement.

« Nous savons que les Six Nations en particulier ont une longue liste d’étudiants qui ne sont pas financés chaque année parce qu’ils n’obtiennent qu’un nombre limité de [federal] financement pour que ces étudiants fréquentent des établissements postsecondaires. Ils ont des critères qu’ils utilisent pour déterminer qui obtient un financement et qui n’en a pas, et ils se retrouvent toujours avec une longue liste d’attente », a déclaré Becker.

L’initiative de l’Université de Waterloo espère libérer des fonds alloués aux communautés autochtones et aider à combler le fossé éducatif entre les populations autochtones et non autochtones. Combler le fossé éducatif est l’un des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, et Becker a déclaré qu’elle se sentait optimiste quant à l’avenir alors que davantage de recommandations sont confirmées.

« Ces recommandations ont fait une réelle différence. Je suis plutôt optimiste quant à l’avenir. »

L’Université de Waterloo est la première université canadienne à renoncer aux frais de scolarité complets pour les détenteurs de territoires traditionnels.

L’Université de la Colombie-Britannique a une initiative similaire appelée la bourse d’études de la Première Nation Musqueam qui offre jusqu’à 5 500 $ par année aux étudiants de cette communauté, car l’université est construite sur le territoire traditionnel Musqueam.

Dans l’État de New York, l’Université de Syracuse a un programme similaire appelé Haudenosaunee Promise Scholarship Program qui offre des frais de scolarité gratuits aux étudiants Haudenosaunee.

La gratuité des cours est une étape

Becker a déclaré qu’elle travaillait dans l’enseignement supérieur depuis 30 ans et qu’elle était frustrée par la lenteur des progrès pour créer des initiatives visant à attirer les étudiants autochtones et à les aider à s’épanouir.

« Il est important que si nous faisons quelque chose qui pourrait attirer des étudiants autochtones, nous devons être prêts et comprendre les problèmes auxquels les étudiants autochtones sont confrontés lorsqu’ils arrivent à l’université, puis être préparés avec des soutiens pour eux », a-t-elle déclaré.

Becker espère voir davantage d’établissements postsecondaires suivre l’exemple de l’UW et espère également que davantage d’initiatives assureront le succès des étudiants autochtones dans l’accès à l’enseignement supérieur.

L’une de ces initiatives, a déclaré Becker, sur laquelle son bureau travaille actuellement est l’exploration de programmes de transition avec les écoles secondaires pour aider les étudiants autochtones à satisfaire aux exigences d’admission aux études postsecondaires.

« Peut-être qu’ils ne suivent pas les cours dont ils auraient besoin pour se qualifier pour l’université. C’est un autre obstacle que nous espérons surmonter à l’avenir », a-t-elle déclaré.

L’exonération des frais de scolarité entre en vigueur en septembre 2023 et les étudiants doivent toujours satisfaire aux critères d’admission académique pour les diplômes de premier cycle ou des cycles supérieurs à temps plein.

Environ un pour cent du corps étudiant actuel s’identifie volontairement comme autochtone.