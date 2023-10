L’Université de Washington nomme Troy Dannen au poste de directeur des sports

Affaires administratives | Communiqués de presse | UW et la communauté

L’Université de Washington a nommé Troy Dannen au poste de 16e directeur des sports, a annoncé aujourd’hui la présidente de l’UW, Ana Mari Cauce. Dannen a récemment occupé le poste de directeur des sports à l’Université de Tulane, où, au cours de ses huit années de mandat, la Green Wave comptait 49 All-Americans et 21 champions de conférence, et a disputé 41 matchs en séries éliminatoires, dont une victoire au Cotton Bowl contre l’USC plus tôt cette année.

Dannen débutera ses fonctions à l’UW le lundi 9 octobre et sera présenté lors d’une conférence de presse le mardi 10 octobre.

«Troy s’engage à l’excellence dans tous les sports, ainsi qu’à la réussite de nos étudiants en dehors du terrain. Je suis très heureux de l’accueillir, lui et sa famille, au sein de notre famille Husky, car je sais qu’il est profondément engagé envers les étudiants-athlètes, leur permettant d’être des champions en compétition, en classe et, plus important encore, dans leur vie après l’obtention de leur diplôme. Il est également un leader dans les conversations nationales sur l’évolution du paysage du sport universitaire, ce qui, à mesure que nous nous dirigeons vers le Big Ten, sera d’une valeur inestimable pour assurer le succès à long terme de Husky Athletics », a déclaré Cauce.

« Je suis très honoré d’avoir l’opportunité de servir l’Université de Washington, nos étudiants, nos entraîneurs, notre personnel, nos professeurs et nos incroyables fans », a déclaré Dannen. « Tout au long de ce processus, la passion, l’amour et l’esprit de l’UW étaient évidents dans chaque conversation, tout comme l’alignement nécessaire à un succès global. Nous concourrons pour des championnats et nous offrirons une expérience inégalée à nos étudiants-athlètes. L’avenir n’a jamais été aussi brillant pour Husky Athletics, et je suis honoré de diriger le prochain chapitre de notre riche histoire.

Dannen a été finaliste pour le prix du directeur sportif de l’année du Sports Business Journal en 2022 en reconnaissance de la transformation de Tulane Athletics sous sa direction. La Vague verte a terminé la saison de football 2022 au neuvième rang du pays, et dans tous les sports au cours de l’année universitaire 2022-23, 40 étudiants-athlètes de Tulane ont été nommés dans les équipes de toutes les conférences. Les étudiants-athlètes de Tulane ont également établi un taux de progression académique (TAEG) record du département de 992 l’année dernière, avec un taux de réussite à l’obtention du diplôme de 93 %.

Dannen a créé Green Wave Justice for All pour faire progresser la diversité et l’inclusion au sein du département, de l’université et de la communauté, ainsi que le programme Nom, Image et Ressemblance de Tulane pour soutenir les étudiants-athlètes. De plus, il a dirigé de nombreuses efforts de collecte de fonds record, pour des programmes visant à soutenir les étudiants-athlètes et les équipes et pour l’amélioration des immobilisations. Les flux de revenus dans tous les domaines ont considérablement augmenté au cours de son mandat.

De 2021 à 2023, Dannen a d’abord siégé au comité de constitution de la NCAA, puis au comité de transformation de la NCAA, aux côtés des présidents, des commissaires et des directeurs de l’athlétisme pour tracer la voie à suivre pour l’athlétisme intercollégial. Il en est actuellement à sa quatrième année en tant que président du comité des compétitions de football de la NCAA et siège au comité exécutif du comité de surveillance du football de la NCAA.

« Troy apporte une passion et un enthousiasme pour le sport universitaire ainsi qu’un fort engagement envers le développement des étudiants-athlètes. Il est un leader visionnaire et reconnu, et il a travaillé avec diligence pour améliorer le football. Je suis ravi de travailler avec Troy et d’aider les Huskies à avancer vers l’avenir », a déclaré l’entraîneur-chef de football de l’UW, Kalen DeBoer.

« Je suis très heureux pour notre université et nos étudiants alors que nous accueillons Troy dans la communauté Husky. Je suis convaincu que sa richesse de connaissances et ses relations au sein de la NCAA aideront à guider Washington Athletics vers un avenir prospère », a déclaré le professeur Alexes Harris, régent de la faculté de l’UW et représentant des sports de la faculté.

« Troy est un leader doué et un directeur sportif expérimenté qui aidera Washington à atteindre de nouveaux sommets. Il est très respecté en raison de sa sagesse, de sa prévenance et de son intégrité. Et il est admiré par les entraîneurs et les administrateurs en raison de son soutien, de sa créativité et de sa volonté d’être le meilleur. C’est une période passionnante pour l’athlétisme universitaire avec de nombreux défis à relever, et Troy Dannen est la personne idéale pour aider à mener les Huskies vers un avenir passionnant. Allez les potes ! » a déclaré Chris Petersen, ancien entraîneur-chef de football de Washington, qui, avec DeBoer, Harris, la directrice par intérim des sports Erin O’Connell et le régent David Zeeck, figuraient parmi les consultants du président Cauce dans le cadre de cette recherche.

Avant son séjour à Tulane, Dannen a été directeur des sports à l’Université du Nord de l’Iowa pendant sept ans. Alors qu’il était AD à UNI, les équipes de l’université ont atteint 15 tournois NCAA et 20 places en séries éliminatoires, Dannen étant reconnu comme directeur sportif de l’année FCS en 2014.

Dannen est diplômé d’UNI en 1989 avec un diplôme en communication. Il est marié à Amy et ensemble, ils ont quatre enfants : Elle, Emily, Holly et William.

Pour plus d’informations, contactez David Rey : [email protected]