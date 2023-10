L’Université de Washington demande au tribunal de rejeter la poursuite de l’État de l’Oregon et de l’État de Washington contre le Pac-12

L’Université de Washington a demandé lundi à un tribunal de rejeter le procès intenté contre le Pac-12 par l’État de l’Oregon et l’État de Washington, qui vise à empêcher les membres sortants de la conférence de faire obstacle à leurs efforts de reconstruction de la ligue assiégée.

Un processus de médiation est en cours entre l’État de l’Oregon et l’État de Washington et les 10 membres sortants du Pac-12, selon les documents judiciaires, mais deux écoles estiment que cela ne devrait pas empêcher le procès de se poursuivre.

La question est de savoir qui décidera de ce qui arrivera au Pac-12 d’ici le moment où ces écoles partiront officiellement pour leur nouvelle conférence le 1er août 2024.

« Les écoles qui partent continuent de saper nos efforts pour assurer l’avenir de la conférence Pac-12. Ils s’appuient sur des arguments fragiles pour tenter d’échapper à la responsabilité de leurs actes », ont déclaré l’État de l’Oregon et l’État de Washington dans un communiqué.

La requête de Washington pour intervenir dans l’affaire, qui a été accordée et comprend une demande de rejet, a été déposée devant la Cour supérieure du comté de Whitman, non loin du campus Pullman de l’État de Washington.

« Alors que nous partageons une autre saison d’automne mémorable d’athlétisme Pac-12, nous reconnaissons les défis complexes de la situation actuelle. Nos dossiers judiciaires montrent à quel point nos écoles se conforment pleinement aux statuts du Pac-12, qui interdisent à un membre de quitter la conférence avant août 2024 mais permettent aux écoles d’annoncer un retrait qui aura lieu après cette date. Nous sommes impatients de nous engager dans d’autres conversations franches et constructives qui nous permettront de parvenir à une résolution équitable et de positionner nos communautés pour un succès futur.

Les neuf autres membres sortants ont déposé un mémoire en faveur de la motion de l’Université de Washington.

Les 10 écoles sortantes affirment que l’État de l’Oregon et l’État de Washington ont enfreint les règles de la conférence en ne « faisant pas de tentative significative de résoudre le différend » en interne et que les membres sortants ont été exclus de la procédure judiciaire parce que seuls le Pac-12 et le commissaire George Kliavkoff sont répertoriés. comme défendeurs dans le procès.

« L’UW a un intérêt important à s’opposer aux réclamations de WSU et d’OSU et à empêcher la Cour d’accorder la réparation demandée », a écrit Washington dans le dossier.

Les écoles qui partent affirment également qu’elles ne se sont pas officiellement retirées de la conférence jusqu’à ce qu’elles aient donné un avis écrit.

« Nos dossiers judiciaires montrent à quel point nos écoles sont en pleine conformité avec les statuts du Pac-12, qui interdisent à un membre de quitter la conférence avant août 2024 mais permettent aux écoles d’annoncer un retrait qui aura lieu après cette date », ont déclaré les écoles sortantes dans une déclaration. « Nous sommes impatients de nous engager dans d’autres conversations franches et constructives qui nous permettront de parvenir à une résolution équitable et de positionner nos communautés pour un succès futur. »

L’État de l’Oregon et l’État de Washington affirment que les déclarations publiques et les communications internes concernant l’adhésion à une nouvelle conférence équivalent à un avis officiel de retrait et que, ce faisant, les écoles quittant ont renoncé à leurs droits de gouverner le Pac-12.

Le juge Gary Libey a accordé le 11 septembre une demande d’ordonnance d’interdiction temporaire déposée par l’État de l’Oregon et l’État de Washington pour empêcher Kliavkoff de convoquer une réunion du conseil d’administration qui comprendrait des représentants de l’un des 10 membres sortants.

Le juge a autorisé la conférence à mener ses affaires quotidiennes, affirmant que toute décision devait être prise à l’unanimité. Cela a apporté un soulagement à court terme à l’État de l’Oregon et à l’État de Washington.

Une audience d’injonction préliminaire devrait être entendue par Libey le 14 novembre, destinée à régler la question de savoir qui dirige désormais le Pac-12.

Les avocats de l’État de l’Oregon et de l’État de Washington ont déclaré que les écoles craignent que les membres sortants ne tentent de dissoudre la conférence, qui recueille une majorité des trois quarts des voix.

Le Pac-12 a été déchiré par une vague de réalignement des conférences l’été dernier, déclenchée par l’incapacité de Kliavkoff à conclure un accord sur les droits médiatiques qui, selon les membres, les maintiendrait compétitifs avec les écoles des autres conférences Power Five.

L’État de l’Oregon et l’État de Washington sont les seuls membres du Pac-12 à ne pas avoir déclaré leur intention de rejoindre une autre conférence, à partir d’août. Les écoles sont confrontées à une diminution spectaculaire de leurs revenus et de leur visibilité alors qu’elles recherchent leur prochaine affiliation à la conférence.

Un certain type de partenariat avec les écoles de Mountain West est la solution probable, mais même cela est compliqué.

Les règles de la NCAA autorisent l’État de l’Oregon et l’État de Washington à fonctionner comme une conférence à deux équipes pour les deux prochaines années.

Les dirigeants des écoles ont répété à plusieurs reprises que leur première priorité était de maintenir le Pac-12 en vie et qu’ils essayaient d’identifier les atouts et les passifs de la conférence.

