L’Université de Virginie-Occidentale procède à des réductions importantes dans les programmes universitaires et le corps professoral

CHARLESTON, Virginie-Occidentale (AP) — Malgré les cris des étudiants de « stop aux coupes budgétaires », le conseil d’administration de l’Université de Virginie occidentale a voté vendredi en faveur de réductions importantes des programmes universitaires et des postes de professeurs, alors qu’elle est aux prises avec un déficit budgétaire de 45 millions de dollars.

La plus grande université de l’État va supprimer 28 de ses spécialisations, soit environ 8 %, et supprimera 143 postes de professeurs, soit environ 5 %. Parmi les suppressions figurent un tiers des professeurs du département d’éducation et l’ensemble du département de langues du monde, même s’il restera sept postes d’enseignant de langues et que les étudiants pourront suivre certains cours de langue au choix.

L’université de Morgantown a été alourdie financièrement par une baisse de 10 % des inscriptions depuis 2015, une perte de revenus pendant la pandémie et un endettement croissant pour de nouveaux projets de construction.

Les étudiants scandaient des slogans et brandissaient des pancartes, dont une sur laquelle on pouvait lire : « Ce n’est pas la WVU dont je suis tombé amoureux », a brièvement interrompu la réunion de vendredi juste avant le vote du conseil d’administration. Des dizaines d’intervenants, dont des étudiants et des professeurs, se sont également opposés avec véhémence aux coupes budgétaires lors d’une audience du conseil d’administration jeudi. Personne ne s’est prononcé en faveur.

Les coupes s’ajoutent à celles effectuées en juin, lorsque le conseil d’administration a approuvé 7 millions de dollars de réductions de personnel, soit environ 132 postes, supprimé 12 programmes d’études supérieures et de doctorat et approuvé une augmentation des frais de scolarité de 3 %. En outre, la présidente du conseil d’administration, Taunja Willis Miller, a déclaré que 509 postes avaient été supprimés depuis 2016 et que diverses unités avaient été regroupées pour améliorer l’efficacité.

Maryanne Reed, doyenne et vice-présidente des affaires académiques, a reconnu les voix dissidentes mais a assuré vendredi au conseil d’administration que « même avec le calendrier accéléré, il s’agissait d’un processus réfléchi, professionnel et éclairé par les données ».

Un groupe de professeurs a récemment adopté des motions symboliques exprimant sa défiance envers le président de l’école, E. Gordon Gee, et appelant au gel des coupes budgétaires en cours, que la Fédération américaine des enseignants a qualifiées de « draconiennes et catastrophiques ».

Les membres du corps professoral sauront s’ils perdent leur emploi d’ici le 16 octobre, mais ils peuvent rester à l’école jusqu’au début mai, a déclaré Stephanie Taylor, vice-présidente et avocate générale de l’université.

La grande majorité des étudiants de premier cycle dont les spécialisations ont été supprimées disposent déjà de 60 crédits et peuvent obtenir des diplômes de la WVU, affirment les administrateurs. Les autres recevront de l’aide pour trouver des alternatives. Tous les étudiants diplômés qui perdent leur programme pourront obtenir leur diplôme.

WVU a qualifié ces coupes de « transformation académique » dans un contexte de « crise existentielle » dans l’enseignement supérieur.

S’adressant aux journalistes vendredi, Gee a déclaré que les administrateurs ne se soucient pas de l’image publique de l’école et qu’ils se concentrent sur la création d’une grande université.

« Nous vivons une époque de grands changements dans l’enseignement supérieur, et nous menons ce changement plutôt que d’en être les victimes », a-t-il déclaré.

Le président de l’université a déclaré plus tôt cette année aux professeurs que l’enseignement supérieur à l’échelle nationale était devenu arrogant et isolé, avertissant que sans changement, les écoles seraient confrontées à « un avenir très sombre ».

Les critiques voient un ensemble de circonstances différent, accusant l’administration de mauvaise gestion financière, de mauvaise planification stratégique et de manque de transparence dans un État où le taux de diplômés universitaires est le plus faible et le taux d’exode démographique le plus élevé. La Virginie occidentale est le seul État qui compte aujourd’hui moins d’habitants qu’en 1950.

Le déficit budgétaire de l’université devrait atteindre 75 millions de dollars d’ici cinq ans.

WVU a dépensé des millions de dollars en projets de construction ces dernières années, notamment un nouveau logement de 100 millions de dollars pour l’école de commerce de l’université, une rénovation de 35 millions de dollars d’une salle de classe vieille de 70 ans et 41 millions de dollars pour deux phases de modernisation des locaux de l’équipe de football. bâtiment.

Le gouverneur Jim Justice a rejeté cette semaine les suggestions selon lesquelles l’argent de l’État devrait être utilisé pour aider WVU, à la lumière de l’excédent de 1,8 milliard de dollars de la Virginie occidentale au cours de l’exercice 2023 qui s’est terminé en juin.

« Ce que nous devons vraiment faire, c’est laisser à WVU le temps de mettre de l’ordre dans sa maison », a déclaré Justice.

Le gouverneur républicain a réitéré sa confiance en Gee, qui a obtenu une prolongation de contrat d’un an du conseil d’administration cet été et qui restera en poste jusqu’en juin 2025.

Concernant les coupes, Justice a souligné « un certain niveau de gonflement des programmes et des choses que peut-être, juste peut-être, nous ne devrions pas enseigner à la WVU ».

Le gouverneur a signé le mois dernier un projet de loi accordant 45 millions de dollars à l’Université Marshall pour ouvrir un nouveau centre de cybersécurité.

Le professeur de physique et d’astronomie de la WVU, Sean McWilliams, a déclaré jeudi aux membres du conseil d’administration que tous les autres instituts de recherche « R1 » proposent un diplôme d’études supérieures en mathématiques.

Il craint que les coupes budgétaires nuisent à la réputation de l’école et que la perte des programmes de langues du monde ne donne à la Virginie occidentale un aspect insulaire et peu accueillant.

La directrice adjointe du département d’anglais, Christine Hoffmann, a déclaré que de nombreux professeurs seront poussés à chercher un autre emploi, même si leurs postes ne sont pas supprimés.

« Tant que je suis ici, ma priorité est les étudiants que je sers », a-t-elle déclaré. « Je vais aussi devoir donner la priorité à mon évasion d’un endroit où les responsables vous cracheront au visage et vous diront qu’il pleut. »

