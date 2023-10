L’Université de Tulane a dénoncé un rassemblement qui s’est déroulé sans la permission ou l’approbation de l’école et qui s’est transformé en une grave bagarre qui s’est soldée par l’agression de trois étudiants.

La vidéo de l’incident montre la police et ce qui semble être des administrateurs d’école essayant de calmer les foules concurrentes de manifestants, qui en viennent parfois aux mains. Les manifestants pro-palestiniens brandissent également des banderoles sur lesquelles on peut lire : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », ce que beaucoup ont interprété et compris comme signifiant un appel à la fin de l’existence d’Israël en tant qu’État.

“Ce rassemblement n’a été ni approuvé ni sanctionné par Tulane”, a déclaré le déclaration du président de l’université, Michael A. Fitts lire. “Il y avait environ 40 agents en civil et en uniforme de la Nouvelle-Orléans, de Tulane, de Loyola et de la police d’État, y compris des policiers à cheval, qui ont procédé à des arrestations.”

Fitts a qualifié la manifestation de « profondément pénible », car elle s’est déroulée « intentionnellement » sur un trottoir public à l’extérieur de l’université, sur lequel l’école n’a aucune juridiction. Il a également insisté sur le fait que « de nombreux » manifestants présents au rassemblement n’étaient pas affiliés à Tulane.

“Tous ceux qui ont commis un acte illégal ce jour-là seront tenus responsables de leurs actes”, a promis Fitts.

LES ÉTUDIANTS DISENT QU’ILS NE SE SENTENT PAS EN SÉCURITÉ SUR LE CAMPUS AU MILIEU DES MANIFESTATIONS

“Tulane a toujours trouvé sa force dans notre unité”, a-t-il poursuivi. “Nous devons maintenant nous appuyer sur notre humanité commune et sur l’esprit Tulane pour trouver une voie à suivre en ces temps difficiles. Les symboles et les actes de haine, l’antisémitisme, la provocation délibérée et l’exploitation des peurs des autres ne font pas partie de qui nous sommes. “

L’université a également arrêté un suspect lié à un acte de vandalisme antisémite dans un bâtiment proche du campus, et l’école s’attend à ce que d’autres arrestations aient lieu à la suite d’une enquête sur la manifestation, qui comprend un examen des preuves vidéo.

Les législateurs républicains et démocrates soutiennent un projet de loi visant à réprimer les « foyers d’antisémitisme » des collèges

Fitts a insisté sur le fait que le campus lui-même reste sécurisé – une préoccupation croissante au cours des deux dernières semaines alors que les universités du pays continuent de voir des manifestations massives en soutien au peuple palestinien mêlées à des incidents antisémites.

“Soyons clairs : nous condamnons et sommes indignés par la violence d’aujourd’hui et par le langage et la rhétorique haineux que nous avons entendus”, a écrit Fitts, soulignant que les manifestations avaient commencé pacifiquement avant de se transformer en “un jour sombre pour notre communauté”.

La section nationale des Étudiants pour la justice en Palestine (SJP) a célébré l’attaque du 7 octobre comme « une victoire historique pour la résistance palestinienne » et a exhorté les sections à travers le pays à agir.

Tsahal va étendre ses opérations au sol à Gaza alors que de lourdes explosions frappent une zone proche de la frontière

L’Anti-Defamation League (ADL) et le Centre Louis D. Brandeis pour les droits de l’homme en vertu de la loi a exhorté les collèges à enquêter sur leurs chapitres SJPaccusant ces groupes de « glorifier le terrorisme ».

Des étudiants juifs de la Cooper Union de New York, un collège privé situé à la périphérie de l’East Village, ont verrouillé les portes de la bibliothèque de l’école, où ils étudiaient, tandis que des manifestants pro-palestiniens frappaient à la porte et criaient : « Palestine libre ! »

La police de la ville de New York a affirmé jeudi n’avoir trouvé « aucune menace directe » pour les étudiants juifs et a minimisé la gravité des perturbations, affirmant qu’elle n’avait constaté « aucun dégât » non plus, mais la police de New York a accepté de garder des agents en uniforme sur le campus pendant la durée des perturbations. lendemain de l’incident.

À l’Université George Washington, un étudiant a projeté des messages sur le mur de la bibliothèque de l’école affirmant que « les frais de scolarité financent le génocide à Gaza » et déclarant : « Gloire à nos martyrs ». Une étudiante juive sur le campus a déclaré à « The Ingraham Angle » qu’elle n’était « pas surprise » de voir de tels messages sur le campus, les qualifiant d’« antisémitisme absolu ».

Greg Wehner et Bailee Hill de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.