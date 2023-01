L’université de Stanford développe des bottes robotiques pour les personnes à mobilité réduite

Une nouvelle botte robotique a été développée par une équipe de chercheurs de l’université de Stanford. Son objectif est de soutenir physiquement les utilisateurs à mobilité réduite en accélérant la vitesse de marche et en réduisant la fatigue de l’utilisateur. La vidéo donnant un aperçu de la même chose a été partagée par une page nommée NowThis via Twitter. La vidéo montre quelques personnes utilisant la botte robotique pour se mobiliser. La vidéo montre également des extraits de notes qui se lisent comme suit : “Cette botte robotique est conçue pour aider ses utilisateurs à marcher plus vite et plus loin. L’appareil, un produit de la recherche à l’Université de Stanford, utilise des moteurs et des sens. Ses concepteurs affirment que la botte permet aux porteurs de marcher 9 % plus vite tout en utilisant 17 % moins d’énergie.

Accompagnant cette vidéo informative, la légende était la suivante : “” Vous avez l’impression d’avoir une sorte de ressort dans votre démarche ” – Cette botte robotisée est conçue pour les personnes qui ont besoin d’une assistance à la mobilité afin qu’elles puissent marcher plus vite tout en utilisant moins d’énergie “. Le tweet a également recueilli plus de 51 000 vues à ce jour.

Selon The Robot Report, la botte a un moteur qui est fixé au mollet du porteur et donne à la jambe une poussée supplémentaire à chaque pas. Le corps du porteur est pris en compte lors du calcul du moment et de la pression à appliquer lors d’une poussée. Un facteur qui, selon l’équipe, distingue sa conception des autres tentatives d’exosquelettes robotiques est que le système prend environ une heure pour s’adapter à un nouveau porteur et adapter sa mobilité. Les tentatives antérieures d’exosquelettes robotiques avaient du mal à réaliser cette composante d’individualisation.

Les scientifiques ont utilisé des émulateurs, c’est-à-dire des appareils qui recueillaient des données sur les mouvements et la consommation d’énergie des volontaires qui leur étaient connectés, pour développer un algorithme d’apprentissage automatique qui alimente la personnalisation. Les volontaires ont marché à des rythmes variés tout en simulant des scénarios comme essayer de prendre un bus ou se promener dans un parc.

L’algorithme aurait établi des liens entre ces scénarios et la dépense énergétique des gens, en appliquant les liens pour apprendre en temps réel comment aider les porteurs à marcher d’une manière qui leur est réellement utile. L’ordinateur examine également un nouveau modèle d’assistance chaque fois qu’un nouveau porteur monte sur la botte, en voyant comment leurs actions varient en réponse. Dites-nous ce que vous pensez de ces bottes robotiques.

