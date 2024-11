L’Université de Saskatchewan émet une alerte sanitaire concernant la coqueluche ; les experts encouragent la vaccination des adultes

L’Université de la Saskatchewan a émis une alerte sanitaire concernant la coqueluche, également appelée coqueluche.

Les cas de coqueluche semblent augmenter à travers le pays, et les experts de la santé s’inquiètent de la propagation de la maladie des étudiants et des adultes aux nourrissons et aux personnes immunodéprimées.

La coqueluche commence généralement comme un rhume ou une grippe. Mais le médecin de famille et chercheur clinicien, le Dr Iris Gorfinkel, affirme que cela peut conduire à « beaucoup de misère ».

« La coqueluche peut durer 100 jours. Elle peut amener quelqu’un à tousser si fort qu’il peut pratiquement vomir. Et parce que les voies respiratoires sont si enflammées, la toux ressemble à un fusil de chasse. Et puis finalement, quand la personne inspire profondément, cela crée ce son de coqueluche », a déclaré Gorfinkel.

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que plus de 12 000 cas ont été signalés de janvier à août de cette année.

Il dit qu’en général, il traite au maximum 4 500 cas par année entière.

En Saskatchewan, le ministère de la Santé a déclaré à CBC que 60 cas de coqueluche ont été signalés cette année au 30 septembre.

La Dre Iris Gorfinkel est une médecin de famille basée à Toronto qui affirme que les adultes peuvent être vaccinés contre la coqueluche. (Craig Chivers/CBC)

La Dre Ayla Mueen, médecin au centre de bien-être étudiant de l’Université de Saskatchewan, a déclaré que la hausse de la coqueluche à l’université est préoccupante, et pas seulement pour les étudiants.

« Les enfants reçoivent généralement des vaccins dans le cadre de leur vaccination, mais les nourrissons de moins de deux mois environ ne sont pas immunisés. Donc, s’ils attrapent la coqueluche ou la coqueluche, ils n’ont pas de système immunitaire pour lutter contre cela. Ils peuvent voir plus de complications », a déclaré Mueen.

Pour les étudiants arrivant à l’Université de Saskatchewan, Mueen recommande de s’assurer que leurs vaccins sont à jour et de porter des masques s’ils se sentent malades.

Elle recommande aux jeunes adultes de contacter leur médecin de famille ou d’appeler le 811, même s’ils pensent qu’ils sont simplement enrhumés.

Antibiotiques et vaccinations pour adultes

Gorfinkel a déclaré que la plupart des Canadiens ne savent pas qu’il existe un vaccin pour adultes contre la coqueluche.

« Ils associent la coqueluche à une vaccination pédiatrique. Et c’est vrai. C’est un vaccin administré aux enfants. Mais tous les adultes devraient également recevoir une dose », a déclaré Gorfinkel.

Le médecin de Toronto a déclaré que la coqueluche est une infection bactérienne « extrêmement furtive », car elle imite ce que font tant de virus.

« Les infections virales provoquent un écoulement nasal. Eh bien, la coqueluche aussi. Au début, elles peuvent provoquer une légère fièvre. La coqueluche aussi », a déclaré Gorfinkel.

« Mais la différence est que la coqueluche contient une toxine qui paralyse les petits poils qui tapissent notre trachée. Maintenant, ces poils ont pour fonction de repousser le mucus vers le haut, mais une fois qu’ils sont paralysés, les voies respiratoires d’une personne s’enflamment et s’accumulent beaucoup. de mucus. »

Cela, a déclaré Gorfinkel, provoque une toux sévère.

REGARDER | Alerte sanitaire relative à la coqueluche émise à l’Université de la Saskatchewan : Alerte sanitaire relative à la coqueluche émise à l’Université de la Saskatchewan. Les cas de coqueluche semblent augmenter à travers le pays, et les experts de la santé s’inquiètent de la propagation de la maladie des étudiants et des adultes aux nourrissons et aux personnes immunodéprimées.

Puisque la coqueluche est une bactérie, les antibiotiques peuvent aider.

« Cinq jours après avoir commencé à prendre des antibiotiques, vous ne risquez plus de le transmettre à qui que ce soit. C’est donc dès le départ la première chose que nous pouvons faire lorsque nous savons que quelqu’un a la coqueluche », a déclaré le Dr Jasmine Hasselbeck, médecin. agent de santé de la Saskatchewan Health Authority.

Le SHA a déclaré que les antibiotiques ne sont qu’un outil dans sa panoplie d’outils lorsqu’il s’agit de coqueluche.

« Nous commençons à regarder autour d’eux. Nous commençons à entrer en contact avec les personnes qui sont dans leur quotidien et qui pourraient courir un risque accru de tomber malade. »

Les équipes locales de santé publique effectuent un suivi auprès de tous les cas de coqueluche confirmés en laboratoire.

Le SHA a déclaré que la coqueluche peut être évitée grâce à la vaccination systématique des enfants. Tous les enfants devraient recevoir des vaccins gratuits de routine, qui incluent une protection contre la coqueluche, à l’âge de deux, quatre et six mois, suivis de doses supplémentaires à 18 mois et quatre ans.

Les femmes enceintes sont également encouragées à recevoir une injection de rappel du Tdap.