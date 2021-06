L’université de Pune ne facturera plus 1 000 roupies aux visiteurs pour les promenades matinales à la suite d’un contrecoup

L’Université Savitribai Phule a publié une circulaire le samedi 12 juin, annonçant le report du programme « Oxy Park » récemment introduit par l’université, qui visait à faire payer les visiteurs des promenades du matin et du soir, après avoir reçu des critiques. Uday Samat, le ministre de l’Enseignement supérieur et technique du cabinet du Maharashtra, a publié un tweet informant que l’administration avait été chargée de restructurer le programme. Il a écrit dans un tweet : « L’administration a reçu pour instruction de restructurer le programme en reportant cette décision et une circulaire d’ajournement sera bientôt publiée. » L’université a publié la circulaire après le tweet du ministre, Samat l’a partagée sur son compte Twitter.

Le 11 juin, l’Université Savitribai Phule avait publié une circulaire présentant le « SPPU Oxy Park », un programme en vertu duquel les visiteurs extérieurs devaient s’abonner pour entrer dans les locaux de l’université pour des promenades matin et soir. L’université a inscrit une adhésion mensuelle à 1 000 , alors qu’une adhésion annuelle coûtait 10 000 . La circulaire mentionnait que le programme serait lancé lors de la Journée internationale du yoga, le 21 juin. Selon le document supplémentaire expliquant les détails du programme, un membre aurait également accès à une aide médicale d’urgence et à une ambulance cardio. Les autres installations comprenaient un parking gratuit, l’accès à la salle de sport ouverte, la bibliothèque principale de l’université – le Jaykar Knowledge Resource Center ainsi que d’autres bibliothèques. Si une personne achetait également l’abonnement au gymnase universitaire, elle bénéficierait d’une réduction, selon le document.

‘एसपीपीयू ऑक्सी पार्क’या सकाळ सामान्य नागरिकांनाही घेतला होता. निर्णय स्थगित करून योजनेची पुनर्रचना करण्याच्या सूचना प्रशासनास केल्या असून लवकरचं स्थगितीचे परिपत्रक निघेल.— Uday Samant (@samant_uday) 12 juin 2021

La circulaire a été critiquée par les associations étudiantes. Le syndicat étudiant de l’université a publié une déclaration sur son compte Twitter qualifiant cette décision de choquante. Un autre utilisateur de Twitter a tagué le gouverneur du Maharashtra en lui demandant : « Vous êtes le chancelier de l’Université, veuillez nous faire savoir si le registraire a acheté les campus universitaires. »

: तर थांबा. . (१/२)— फुले पुणे विद्यापीठ विद्यार्थी संघटना (@SPPUSUofficial) 11 juin 2021

Suite aux critiques, l’université a publié une nouvelle circulaire indiquant que la précédente circulaire était reportée. Le document mentionnait que le programme était en train d’être restructuré pour inclure des installations sportives et autres afin de le rendre complet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici