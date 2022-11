L’université de Manipal suspend un professeur qui a comparé un étudiant musulman à un “terroriste” dans une vidéo virale

Une vidéo virale d’un étudiant musulman du Manipal Institute of Technology du Karnataka s’en prenant à un professeur qui l’aurait comparé à un “terroriste” a provoqué un tollé hier, à la suite duquel l’université a maintenant publié une déclaration. Selon un rapport ADN, le professeur avait demandé son nom à l’étudiant et après l’avoir entendu, avait dit: “Oh, tu es comme Kasab!” La réponse de l’étudiant face au professeur était devenue virale. Le professeur avait tenté de la considérer comme une blague et avait déclaré qu’il considérait l’étudiant comme son fils.

L’Institut de technologie de Manipal a déclaré dans sa déclaration qu’une enquête avait été ouverte et que le professeur avait été exclu de la classe jusqu’à la fin de l’enquête. “Nous voudrions que tout le monde sache que l’institut ne tolère pas ce genre de comportement et que cet incident isolé sera traité conformément à la politique établie.”

La déclaration ajoute en outre qu’elle est fière de sa diversité sur le campus et qu’elle s’est engagée à défendre les valeurs constitutionnelles du pays.

Dans la vidéo, l’étudiant a déclaré: “26/11 n’est pas drôle, être musulman dans ce pays et faire face à cette chose tous les jours n’est pas drôle.” Il a poursuivi en ajoutant: «Parlerez-vous à votre fils comme ça? Allez-vous l’appeler par le nom d’un terroriste?” L’élève, mécontent des propos de son professeur, a ajouté: “Comment pouvez-vous m’appeler comme ça? Devant tant de gens? En classe. , tu enseignes.”

Lorsque le professeur a dit “désolé” à l’étudiant, il a répondu : “Désolé ne change pas votre façon de penser ou la façon dont vous vous présentez ici.”

Le clip a été retweeté par Ashok Swain, professeur de paix et de conflit à l’Université d’Uppsala. Il a été initialement partagé par un utilisateur de Twitter, Rukunuddin Baibar S.

