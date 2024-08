Un rendu montre un nouveau quartier général des réserves de l’armée qui sera construit au Camp Williams de la Garde nationale de l’armée de l’Utah en échange de terres que l’armée détient actuellement à Fort Douglas sur le campus de l’Université de l’Utah. (Avec l’aimable autorisation de l’Université de l’Utah)

L’Université de l’Utah a finalisé lundi un transfert de terrain qui permettra à terme de déplacer les réserves de l’armée américaine du campus de Fort Douglas vers un nouveau quartier général de 100 millions de dollars à Camp Williams à Bluffdale.

Fondé en 1862 pendant la guerre civile américaine, Fort Douglas a été officiellement fermé en 1991, la plupart des bâtiments ayant été cédés à l’université. Cependant, un petit site de 20 hectares sur le campus entouré de logements étudiants, d’installations sportives et de Red Butte Gardens est resté occupé par les réserves de l’armée américaine.

Cela inclut le 76e commandement de réponse opérationnelle, où le Centre de soutien à la défense des autorités civiles soutient les responsables étatiques et locaux, les premiers intervenants et d’autres agences gouvernementales en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle, selon le site Web des réserves de l’armée.

Mais dans un communiqué de presse, l’université a déclaré que les réserves de l’armée étaient « limitées par une infrastructure obsolète » sur le fort. Le nouveau site de 31,9 acres sur Camp Williams est plus moderne, plus sûr et donne à l’armée la possibilité de s’agrandir, si nécessaire, selon l’université. Il est rendu possible grâce à 100 millions de dollars alloués par la législature de l’Utah en 2023.

Grâce à ce financement, l’université construira le nouveau quartier général de la réserve de l’armée, d’une superficie de 220 000 pieds carrés, dont l’ouverture est prévue au printemps 2026. Une fois l’armée retirée, le site de Fort Douglas sera remis à l’université pour le « développement futur du campus ».

Le colonel Martin Naranjo, directeur de la division de gestion des installations de la réserve de l’armée, a déclaré que le nouveau site améliorera la qualité de vie des soldats, tout en leur donnant accès à « certaines des meilleures zones d’entraînement au monde ».

« La réserve de l’armée est ravie de faire partie de ce prochain chapitre de la formation multi-composants pour nos soldats dans et autour de la région de Salt Lake City. … Nous sommes fiers de faire partie de cette communauté », a déclaré Naranjo.

Le transfert de terres nécessitait également l’approbation du bureau du gouverneur et du Congrès américain.

« L’Utah est fier de montrer la voie à suivre en matière de soutien à notre armée », a déclaré le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, dans un communiqué. « Cette appropriation historique et ce transfert de terres démontrent notre dévouement envers les hommes et les femmes qui servent notre pays. Les nouvelles installations offriront des possibilités de formation et de collaboration sans précédent. »

Un rendu montre l’intérieur d’un nouveau quartier général des réserves de l’armée qui sera construit au camp Williams de la Garde nationale de l’armée de l’Utah en échange de terres que l’armée détient actuellement à Fort Douglas sur le campus de l’Université de l’Utah. (Avec l’aimable autorisation de l’Université de l’Utah)

ABONNEZ-VOUS : RECEVEZ LES TITRES DU MATIN DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION