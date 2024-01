L’Université de l’Illinois à Chicago présente six projets de design industriel

Spectacles de l’école Dezeen : un outil basé sur le jeu pour aider à créer des interactions sûres entre les enfants et les chiens est inclus dans la dernière émission scolaire de Dezeen réalisée par des étudiants de l’Université de l’Illinois à Chicago.

Sont également inclus un projet qui convertit les poussettes en vélos électriques et un jouet qui aide les enfants placés en famille d’accueil à s’adapter à différents environnements de vie.

Institution: Université de l’Illinois à Chicago

École: École de design

Cours: MDES Design Industriel

Tuteur: Brian Anderson

Déclaration de l’école :

“Notre programme de Master of Design (MDes) en design industriel vise à élargir la vision du monde des étudiants et à approfondir leur compréhension de leur rôle en tant que designers à travers des cours en studio, des ateliers, des séminaires, des conférences, des visites et des opportunités de voyages régionaux et internationaux.

« Les projets de design des étudiants en MDes ne sont pas seulement des propositions formelles et esthétiques, mais aussi des explorations approfondies qui scrutent l’interaction complexe entre les éléments naturels et artificiels de la société et de la culture mondiale.

“En conclusion du programme, chaque étudiant MDes explore un sujet de recherche dans lequel il contextualise et formule une position et développe des réponses conceptuelles tangibles.

“Ce processus implique un large éventail d’engagements et adopte une approche holistique, encourageant et permettant aux étudiants de mélanger théorie et pratique.”

Caramel par Nahid Shirzadkhan

« Le design peut-il promouvoir une considération morale égale pour tous les êtres vivants ? S’appuyant sur les principes de l’ethnographie multi-espèces, Shirzadkhan a créé un système éducatif attrayant pour des interactions sûres entre enfant et chien.

“Toffee enseigne les soins responsables aux animaux de compagnie en utilisant un jeu multisensoriel basé sur la récompense. Avec des millions d’Américains touchés chaque année par des morsures de chien et plus de cent mille animaux de compagnie rendus ou euthanasiés en conséquence, ce projet vise à réduire les abandons tout en soutenant les animaux de compagnie en tant que famille chérie et à vie. membres.”

Étudiant: Nahid Chirzadkhan

E-mail: nshirz2[at]uic.edu

Nourrir votre voix par Sabrina Wen

« Environ deux cent mille jeunes enfants sont placés en famille d’accueil, et jusqu’à la moitié d’entre eux connaissent des placements instables.

“Les déménagements peuvent avoir un impact profond sur leur bien-être psycho-émotionnel, entraînant d’importants problèmes de santé mentale et des difficultés à nouer des liens sains.

“Mais la conception peut-elle aider ? Le travail de Wen explore comment une activité basée sur les objets peut faciliter des liens positifs et significatifs entre les enfants et les soignants lors de brefs séjours en famille d’accueil.”

Étudiant: Sabrina Wen

E-mail: swen8[at]uic.edu

Effet d’absence par Umair Yusufi

“Est-il possible de concevoir des modèles et des illusions qui favorisent la santé et le bonheur, améliorant ainsi la qualité de vie globale au sein de nos maisons ?

« De plus en plus conscients des impacts environnementaux et sociaux des choix de mode de vie, nombreux sont ceux qui adoptent la vie dans un petit espace pour simplifier et réduire leur consommation.

“Bien que cela puisse promouvoir la durabilité, cela peut également affecter le bien-être émotionnel et psychologique des résidents. Répondant à ce défi, Absence Effect réinvente la géométrie des coins intérieurs.”

Étudiant: Umair Yusufi

E-mail: uyusuf2[at]uic.edu

À la vue de tous par Yiran Han

“Les personnes qui travaillent à domicile peuvent être influencées par leur environnement de vie, mais pas toujours de manière positive.

“Certaines personnes sont moins productives et ont des journées de travail plus longues.

“Les matériaux destinés à l’emploi et les équipements de bureau peuvent encombrer l’espace de vie, et il y a moins de changements psychologiques évidents qui délimitent le travail et la vie familiale.

“D’une part, disposer d’un espace de travail dédié à la maison peut aider les gens à se concentrer sur leur travail.

“D’un autre côté, la vue constante d’un espace de travail pourrait nuire au sentiment de repos attendu de notre espace le plus privé.

“Mais et si un espace de travail pouvait être caché à la vue de tous ?”

Étudiant: Yiran Han

E-mail: yhan68[at]uic.edu

Objets vitaux par Steven Krejcik

“Dans notre contexte contemporain de progrès technologiques rapides, nous ne pouvons pas reconnaître les connaissances inhérentes, la valeur tangible et la résonance émotionnelle présentes dans les artefacts matériels qui nous entourent.

“Vital Objects propose d’amplifier nos relations avec de tels objets.

« Est-il possible de cultiver un état de conscience qui encourage une appréciation plus profonde des relations réciproques humaines et non humaines ?

« De quelles manières pouvons-nous insuffler à nos créations un sens perceptible de signification et de profondeur ?

Étudiant: Steven Krejcik

E-mail: stevenkrejcik[at]gmail.com

Nouveau vieux vélo par Noah Wangerin Nouveau vieux vélo par Noah Wangerin

« Les vélos constituent depuis longtemps une réponse populaire aux besoins de transport urbain, mais leur efficacité peut être limitée dans les villes en raison d’infrastructures inadéquates, de terrains difficiles et de vastes zones.

« Les vélos électriques sont apparus comme une solution efficace pour surmonter ces défis.

“En acceptant simultanément cette réalité technologique et en assumant la responsabilité des stocks de vélos existants, New Old Bike propose une méthode de mise à niveau des vélos existants pour servir ce marché sans sacrifier les engagements envers l’environnement.

“Basée sur une mécanique simple et une culture de réparation impliquant les magasins de vélos locaux, l’approche s’appuie sur des normes de conception établies pour permettre des améliorations progressives à long terme visant à maintenir la valeur.”

Étudiant: Noah Wangerin

E-mail: nwangerin[at]gmail.com

