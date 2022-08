L’Université de la Saskatchewan se tourne vers les gouvernements autochtones pour éradiquer la fraude d’identité

Après des mois de consultation sur la façon d’empêcher les « prétendants Indiens » d’accepter des emplois et des bourses destinés aux véritables Autochtones, l’Université de la Saskatchewan a décidé de s’appuyer sur les gouvernements autochtones pour vérifier leur identité.

Et cela signifiera une dépendance aux cartes de statut et au registre de citoyenneté métisse.

Les deux sont controversés dans certains milieux.

L’automne dernier, l’université s’est retrouvée au milieu d’un scandale national après qu’une enquête de la CBC a révélé que Carrie Bourassa, une professeure de renom à l’U de S qui avait prétendu être autochtone, était en fait d’ascendance entièrement européenne. Elle a par la suite démissionné de son poste.

Jusqu’à ce moment, l’université s’appuyait sur le système d’honneur en ce qui concerne l’ascendance autochtone. Si quelqu’un s’identifiait comme Métis ou Première Nation, cela était jugé suffisant.

Cependant, le président de l’U de S, Peter Stoicheff, a déclaré dans une interview qu’il était devenu clair que “l’auto-identification n’est plus adéquate” et qu’à l’avenir, “des documents et une vérification seront nécessaires”.

Carrie Bourassa, ancienne professeure à l’Université de la Saskatchewan, au centre, avec le président Dr Peter Stoicheff et la vice-présidente à la recherche Karen Chad. (usask.ca)

L’université a formé un groupe de travail de 28 personnes composé d’aînés, de professeurs, de politiciens, d’administrateurs et d’autres personnes autochtones pour déterminer la marche à suivre.

Stoicheff dit que le groupe de travail a conclu que l’université ne doit pas être impliquée dans la décision de savoir qui est autochtone et qui n’est pas autochtone.

“La principale caractéristique est que ce n’est pas à nous, en tant que communauté universitaire, de déterminer”, a-t-il déclaré. Stoicheff a ajouté que sur les conseils du groupe de travail, l’université se tournera vers les gouvernements autochtones, y compris les conseils de bande des Premières Nations et la Métis Nation-Saskatchewan (MN-S) “pour déterminer à quoi ressemble cette documentation”.

Mark Arcand, chef tribal du Saskatoon Tribal Council, qui représente sept Premières Nations, affirme que l’U de S est sur la bonne voie.

« Ce dont je suis heureux avec l’Université de la Saskatchewan, c’est qu’elle s’est appuyée sur les peuples autochtones pour se réunir et dire : “Voici ce à quoi on s’attend quand on postule pour un poste à l’université” », a déclaré Arcand, qui a fait partie du groupe de travail qui, a-t-il dit, se réunissait toutes les deux semaines de janvier à juin.

Les cartes de statut montrent la «véritable identité»

Selon Arcand, déterminer qui est un membre des Premières Nations est une question « noire sur blanc ».

“C’est très simple pour nous”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un a dit” Prouvez qui vous êtes “, boum, vous pouvez le prouver tout de suite.”

Le chef Mark Arcand se dit satisfait de la nouvelle politique de l’université. (Chanss Lagaden/CBC)

Cette preuve, dit-il, est la carte de statut d’Indien délivrée par le gouvernement fédéral à tous les membres des bandes des Premières Nations.

Il dit que ces cartes prouvent que quelqu’un a une mère ou un père des Premières Nations et qu’il est un héritier légitime des traités que le Canada a signés avec les Indiens.

“C’est donc une carte très influente … pour justifier que vous venez de racines autochtones”, a-t-il déclaré. “Je peux parler au nom des peuples des Premières Nations et je suis à peu près sûr que tous les chefs de cette province l’appuieraient et diraient:” Oui, montrez votre véritable identité “, c’est-à-dire – voici votre carte.”

Il a déclaré que l’époque du système d’honneur est révolue, “donc la propriété revient à l’individu de justifier et de prouver sa crédibilité ou sa lignée à travers ce processus. Nous sommes fiers de montrer notre citoyenneté à travers notre carte de statut.”

Les cartes de statut font partie du système colonial

Certains Autochtones sont offensés par le recours à une carte pour prouver leur identité.

Récemment, Réal Carrière, un chercheur cri et métis de l’Université du Manitoba, a interpellé l’U de S pour sa nouvelle approche en matière de vérification d’identité.

Le professeur Réal Carrière de l’Université du Manitoba et sa sœur, Michela, ont grandi sur la ligne de piégeage familiale dans le delta de Cumberland, dans le nord de la Saskatchewan. Il dit qu’il voulait venir à l’Université de la Saskatchewan, mais les administrateurs ont exigé des documents excessifs pour prouver qu’il est autochtone. (askiholisticadventures.com)

Plus tôt cette année, il a postulé pour un poste à l’U de S qui avait été réservé à une personne autochtone. Mais il a retiré sa candidature après qu’il soit devenu évident que l’université exigerait des documents prouvant son appartenance ou sa citoyenneté à une communauté autochtone.

Dans une interview plus tôt cette année, Carrière a déclaré à CBC “notre identité est contrôlée depuis des générations. Maintenant, nous la réduisons à une carte de statut ou à un morceau de papier? Est-ce une réconciliation?”

Carrière a déclaré au Globe and Mail qu’il était admissible à une carte de statut d’Indien et au registre de la citoyenneté métisse. Cependant, selon le journal, il a refusé de fournir les documents demandés car ils sont le produit “d’un système colonial conçu pour contrôler les peuples autochtones”.

“Je ne pense tout simplement pas que le processus de documentation corresponde à qui nous sommes en tant qu’Autochtones”, a-t-il déclaré au journal. “Je l’ai trouvé offensant, troublant et tout simplement faux.”

Il dit que c’était encore pire parce qu’un comité de l’U de S composé principalement de professeurs autochtones l’a interviewé et a conclu qu’il était autochtone.

Stoicheff dit que les considérations de confidentialité signifient qu’il ne peut pas parler spécifiquement de la situation de Carrière. Mais il a souligné qu’il y a des mois, il s’était engagé auprès des dirigeants autochtones à ce que l’université s’en remette à eux lors de la vérification de l’ascendance autochtone et de l’appartenance à la communauté.

Compte tenu de cela, a-t-il dit, s’il disait à ces dirigeants qu’il allait embaucher quelqu’un sur la recommandation d’un comité d’employés de l’université, « je ne crois pas que j’agirais comme un véritable partenaire auprès des communautés ou des dirigeants autochtones.

Le chef Arcand est d’accord avec Carrière sur le fait que la carte de statut fait partie d’un système imposé par la colonisation, mais il a dit “jusqu’à ce que nous changions ce système, nous devons suivre ce système”.

Malgré l’histoire troublée de la carte de statut, il a dit que c’est un bon indicateur de qui est vraiment autochtone, car « elle vérifie où les gens sont liés à une Première Nation ».

“Cela montre vos racines”, a déclaré Arcand.

Il dit que la plupart des membres des Premières Nations n’ont aucun problème à montrer leur carte de statut lorsqu’il y a des avantages à en tirer, comme l’économie de la taxe sur l’achat d’essence ou l’achat d’un véhicule.

“Alors tu vas dire [car dealer] « C’est un système colonial. Je vais payer des impôts ?”, a-t-il dit. “Alors allez-y, payez des impôts.”

Les critères de citoyenneté métisse doivent être respectés

Dans le cas des Métis, la question est un peu plus complexe.

Selon les données du recensement, il y a environ 80 000 Métis en Saskatchewan. Mais à l’heure actuelle, le MN-S, l’organisme politique représentant les Métis de la province, ne compte que 25 000 personnes sur son registre de citoyenneté.

Le registre a été créé en 2009.

La Métis Nation of Saskatchewan a établi son registre de citoyenneté en 2009. (Metisnationsk.com)

Chris Belhumeur, analyste des politiques à Regina, dit qu’il a récemment suivi le processus pour obtenir sa carte de citoyenneté et qu’il a trouvé le processus assez rigoureux.

“Vous devez fournir des preuves de recherche généalogique et des choses comme les certificats de naissance, les certificats de mariage et les certificats de décès et montrer exactement qui vous êtes”, a-t-il déclaré.

Il dit n’avoir demandé une carte qu’après le scandale Bourassa. Jusqu’à récemment, il dit qu’il n’était pas convaincu que le MN-S avait la capacité de gérer correctement un registre, et qu’il était nécessaire d’obtenir une carte.

Cependant, il considère maintenant le registre comme « l’étalon-or » de l’identité métisse.

Angela Jaime, vice-recteure à l’engagement autochtone à l’U de S, a présidé le groupe de travail de 28 personnes. Elle a dit que ce processus a clairement indiqué que même si de nombreux Métis sont à l’aise avec le registre de la citoyenneté métisse, “tout le monde ne veut pas s’inscrire en tant que citoyen”.

“Il y a des gens qui ont des valeurs inflexibles qu’ils ne voudraient pas faire partie de cette organisation politique”, a déclaré Jaime, ajoutant que la politique reflète ce fait.

Angela Jaime, vice-recteure à l’engagement autochtone à l’U de S, a présidé le groupe de travail de 28 personnes chargé d’examiner comment traiter la question de l’identité. (Artsandscience.usask.ca)

Jaime dit qu’en vertu d’un accord entre l’université et le MN-S, une personne métisse qui postule pour un emploi ou une bourse spécifique aux Autochtones a deux options : elle peut montrer sa carte de citoyenneté métisse ou elle peut passer par le processus de vérification de la citoyenneté métisse et recevoir une lettre d’authentification du registraire MN-S.

“Donc, ils n’ont pas besoin d’être citoyens de la Métis Nation-Saskatchewan”, a déclaré Jaime. “Ils doivent juste répondre aux critères.”

Messages métis mixtes

Le MN-S lui-même a offert des messages mitigés sur la nouvelle politique.

Dans une interview avec la CBC, le président du MN-S, Glen McCallum, a directement contredit l’explication de Jaime sur la politique.

Il dit que si quelqu’un veut prétendre être Métis et demander des prestations à l’U de S, il doit être citoyen métis.

“Je dois produire ma carte de Métis pour que l’université me qualifie ou me reconnaisse comme Métis”, a déclaré McCallum lors d’une entrevue jeudi. « C’est l’essentiel de l’accord que nous avons signé, à savoir que les gens doivent s’inscrire auprès de la Nation métisse »

Le président de la Métis Nation-Saskatchewan, Glen McCallum, prononce un discours lors d’un événement de l’Assemblée législative en 2019. (Soumis par Métis Nation-Saskatchewan)

Il a dit qu’il n’y aurait pas d’accommodement pour ceux qui «ont une attitude envers la nation métisse» ou qui ont passé des années «à être négatifs envers la nation».

Lorsque CBC a fait remarquer à McCallum qu’il contredisait l’U de S, il a réprimandé le journaliste.

“Tu ne veux pas écouter le [Métis] position du gouvernement que j’ai en ce qui concerne les protocoles », a-t-il déclaré.

Mais en fin de journée, le MN-S a envoyé à Radio-Canada une clarification des commentaires du président, qui affirmait que la position du MN-S s’alignait sur l’U de S.

“L’accord conclu entre la Métis Nation-Saskatchewan et l’Université de la Saskatchewan est fondé sur la vérification de la citoyenneté par MN-S”, indique le communiqué. “Grâce à ce processus, le MN-S vérifiera que la personne est citoyenne ou répond aux critères d’éligibilité à la citoyenneté.”

Qu’en est-il des Indiens non inscrits?

Kelly Mortensen, un Indien non inscrit de la Colombie-Britannique, a contacté CBC après l’annonce de la nouvelle politique de l’U of S.

Il a dit que bien qu’il reconnaisse qu’il y a un problème avec les “prétendants Indiens”, cette nouvelle politique a un angle mort.

“Et moi?” Il a demandé.

Mortensen dit que même s’il est autochtone, il n’a pas de communauté : selon son certificat de naissance, il est né d’ascendance indienne et tchécoslovaque.

Il dit que sa mère était Blackfoot et que son père était Cri. Mais Mortensen ne connaissait pas son père et sa mère était déconnectée de ses racines.

“Je peux désigner un territoire, mais je ne peux pas désigner une communauté”, a déclaré Mortensen.

Jaime dit que l’université est en train de mettre sur pied un comité permanent d’Autochtones pour aider à surmonter des situations difficiles comme celle-ci. Elle dit qu’il pourrait également y avoir des défis lorsque des Autochtones viennent d’autres pays, de sorte que le comité devra également réfléchir à cela.

Elle dit qu’à sa connaissance, l’U de S est la première université du pays à approuver une politique sur l’identité autochtone. Elle espère qu’il pourra servir de modèle à d’autres.

“Cela crée un changement systémique qui, avec le temps, aidera tout le monde”, a-t-elle déclaré.