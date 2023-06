L’université de la Colombie-Britannique supprime les frais de scolarité pour les étudiants des Premières Nations locales

Les étudiants membres de l’une des sept Premières Nations dont les territoires traditionnels abritent les campus de l’Université polytechnique Kwantlen verront leurs frais de scolarité et leurs frais annulés à partir du prochain semestre d’automne.

« L’éducation est fondamentale pour la réconciliation », a déclaré Alan Davis, président et vice-chancelier de KPU. « Nous nous engageons à créer de nouvelles opportunités et un environnement accueillant pour les étudiants autochtones de l’enseignement supérieur.

Davis a reçu de vifs applaudissements et des acclamations lorsqu’il a fait l’annonce surprise sur le campus de Surrey mardi.

« C’est énorme. Si c’était moi en tant que jeune, je sauterais totalement à bord et profiterais de l’opportunité qui s’offre à moi », a déclaré Rich Pierre, animateur de l’événement.

Pierre, membre de la Première Nation Katzie, a déclaré qu’il avait été pris au dépourvu par l’annonce, mais qu’il était enthousiasmé par ce que cela signifie pour les jeunes de sa communauté.

L’exonération des frais de scolarité s’applique aux étudiants membres des Premières Nations Kwantlen, Katzie, Semiahmoo, Musqueam, Tsawwassen, Qayqayt et Kwikwetlem.

L’Association des étudiants de Kwantlen renonce également aux frais pour les étudiants éligibles.

« Lorsqu’ils franchissent les portes, ils ne se voient pas représentés et l’objectif est donc d’essayer de changer cela en ayant une présence plus forte dans tous les campus à l’avenir », a déclaré Gayle Bedard, vice-présidente du leadership autochtone, de l’innovation et partenariats à KPU.

« Nous voulons créer ce sentiment d’appartenance. »

En plus de l’annonce des frais de scolarité, l’école s’est également engagée dans une transformation systémique qui mettra en œuvre les appels à l’action des commissions de vérité et réconciliation.

Lors de la cérémonie de mardi, KPU a également dévoilé une nouvelle chemise orange conçue par Sylvia Simpson, étudiante en beaux-arts de quatrième année, qui a choisi de présenter une griffe d’ours en raison de ce qu’elle symbolise dans sa culture.

« Défendre farouchement nos enfants comme une mère ours », a-t-elle déclaré. « Et au centre se trouve un œuf de saumon qui représente la résilience, la fructification, l’espoir et l’avenir. »

Pour les jeunes membres des Premières Nations locales, l’annonce des frais de scolarité ouvre des possibilités illimitées.

« C’est la réconciliation. Nous marchons ensemble », a déclaré Pierre à la foule. « Nous voyageons ensemble avec une seule chose en tête… et c’est l’avenir. »