L’université de la Colombie-Britannique mène la première enquête mondiale sur l’internement des Japonais

À la suite de près d’une décennie d’études sur les répercussions du vol de biens aux Canadiens d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Université de Victoria examine maintenant la question à l’échelle mondiale.

Le projet Past Wrongs, Future Choices se poursuivra jusqu’en 2029 dans le but de faire progresser l’état des connaissances historiques et interdisciplinaires sur la manière dont les personnes d’origine japonaise ont été déracinées, internées et dépossédées dans le monde.

L’étude s’appuiera sur Landscapes of Injustice, un projet de recherche majeur qui a exploré le Canada en saisissant et en vendant les maisons et les biens des Canadiens d’origine japonaise dans les années 1940 et 1950. Alors que de nombreux Canadiens sont probablement au courant de l’internement des Japonais, le projet a exploré comment le fait de priver les gens de leur propriété les a éloignés de leurs quartiers, de leurs communautés et de leurs entreprises.

« Notre projet a vraiment creusé cette question de la destruction permanente de la maison qui faisait partie de la politique des années 1940 », a déclaré l’historien de l’UVic Jordan Stanger-Ross, qui a dirigé l’initiative.

À travers Past Wrongs, Future Choices, l’UVic et environ 40 autres organisations se lancent maintenant dans l’expansion de l’ensemble des connaissances sur la façon dont la diaspora japonaise à travers le monde a vécu l’internement ou la dépossession dans les pays alliés. Le projet comprend des partenaires des États-Unis, d’Australie, du Brésil et du Japon.

« Que signifie penser l’internement des Canadiens d’origine japonaise dans la perspective d’une histoire mondiale du racisme anti-asiatique et de ses manifestations dans les années 1940 ? » a déclaré Stanger-Ross, co-directeur du projet.

Le Canada est probablement le deuxième derrière les États-Unis en matière de recherche sur l’internement japonais et cela positionne le pays comme un chef de file dans l’examen mondial de la question, a déclaré Stanger-Ross. Beaucoup dans ce pays connaissent l’histoire de l’internement à l’école ou la voient représentée dans l’art, mais le sujet n’est pas aussi largement connu dans des endroits comme l’Australie et le Brésil, a ajouté le chercheur.

Alors que le gouvernement canadien a activement saisi la propriété et forcé sa vente, un présentateur australien a raconté lors d’un événement de l’UVic le mois dernier comment son gouvernement a nié la responsabilité des injustices liées au déracinement des personnes d’origine japonaise).

C’est un exemple de l’optique comparative et transnationale qui éclairera la plongée du projet dans les méfaits mondiaux des politiques d’internement.

«Ce qui motive certains d’entre nous au Canada, comme moi, c’est une nouvelle façon de penser l’histoire», a déclaré Stanger-Ross.

Comme son prédécesseur, Past Wrongs, Future Choices conduira à des ressources pédagogiques, des expositions muséales et une grande archive numérique. La nouvelle œuvre fera également l’objet d’un documentaire.

Il est important que la société s’engage de manière critique et prête attention aux mauvais traitements infligés aux personnes dans le passé, a déclaré Stanger-Ross.

« Nous devons faire beaucoup de choses pour nous prémunir contre ces pires impulsions que nous avons, mais l’une d’entre elles est d’étudier notre histoire, donc j’espère que le projet pourra contribuer activement à un environnement antiraciste dans tous les pays participants. .”