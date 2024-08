L’Université de Jacksonville ouvre une nouvelle ère pour sa faculté de droit dans un bâtiment historique du centre-ville

Susan Cavailhon a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à la Florida State University, mais lorsqu’elle a décidé de poursuivre des études de droit, elle s’est tournée vers la toute jeune faculté de droit lancée par l’université de Jacksonville.

Elle a commencé ses cours dans la tour VyStar lorsque JU y louait temporairement des locaux. Ce semestre, elle et ses camarades étudiants ont déménagé dans l’ancien bâtiment de l’Atlantic Bank au centre-ville, où JU et la ville se sont associées pour une rénovation de 12 millions de dollars de ce bâtiment historique datant de 1908.

Cavialhon a déclaré que, par rapport à la tour VyStar, le bâtiment où « College of Law » est affiché en grosses lettres au-dessus de l’entrée ressemble à un élément plus permanent pour les étudiants.

« Ici, c’est comme si c’était notre bâtiment, vous savez, notre maison, et j’espère que nous avons en quelque sorte laissé notre empreinte de cette façon », a-t-elle déclaré.

La faculté de droit du centre-ville est le fruit d’une collaboration entre la ville et l’université. La ville fournit 6,5 millions de dollars sur les 12 millions de dollars nécessaires aux travaux de rénovation. Cela s’ajoute aux 5 millions de dollars que la ville avait déjà prévus pour aider JU à lancer la nouvelle faculté de droit. Le soutien de la ville a commencé lorsque Lenny Curry était maire et s’est poursuivi sous la mairie Donna Deegan.

« Beaucoup de nos villes homologues à travers le pays ont une faculté de droit au cœur de leurs centres-villes florissants », a déclaré Deegan lors d’une cérémonie d’inauguration lundi matin. « Étant l’une des villes connaissant la croissance la plus rapide en Amérique, je suis heureux de dire que nous avons rejoint ces rangs. »

« L’emplacement est important », a déclaré le président de l’université, Tim Cost. Il a ajouté que l’université avait prévu d’agrandir son campus principal à Arlington, mais pour la faculté de droit, « nous voulions être dans le centre-ville parce que nous pensions que c’était la bonne chose à faire ».

La faculté de droit de JU a commencé ses cours il y a deux ans dans la tour VyStar avec 14 étudiants. L’année suivante, la classe entrante est passée à 27 étudiants et ce chiffre est passé à 44 cette année. Au total, 86 étudiants sont actuellement inscrits dans toutes les classes.

La faculté de droit a reçu environ 200 candidatures en 2022 et ce chiffre est passé à 700 cette année. Les responsables de l’université affirment que les 50 000 pieds carrés d’espace rénovés peuvent accueillir davantage de candidatures sur quatre étages.

Le grand bâtiment de l’Atlantic Bank du début des années 1900 constitue l’entrée de la nouvelle faculté de droit de la JU et une partie de l’espace intérieur de l’école. L’ajout ultérieur de la banque des années 1950 à gauche abrite la majorité des salles de classe de l’école. La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu pour le nouveau campus de la faculté de droit de l’université de Jacksonville, qui est désormais situé dans le bâtiment historique de l’Atlantic Bank sur Forsyth St. dans le centre-ville de Jacksonville, le lundi 26 août 2024. Le campus est composé de 50 000 pieds carrés d’espace dans le bâtiment centenaire.

« C’est prêt à temps, dans le respect du budget et, en plus de tout le reste, c’est un lieu d’apprentissage spectaculaire », a déclaré le doyen de la faculté de droit de JU, Nick Allard.

JU a ouvert sa faculté de droit après que la Florida Coastal School of Law, une institution privée, a fermé son campus de Jacksonville en 2021. Le membre du conseil municipal, Kevin Carrico, a déclaré qu’il était convaincu que l’argent des contribuables de la ville pour la faculté de droit de JU aurait un pouvoir de maintien pour le centre-ville en raison des antécédents de Cost à la tête de l’université.

« Nous lui faisons confiance », a déclaré Carrico. « Nous savons que l’établissement est un établissement d’enseignement supérieur à la pointe de la technologie et au-dessus des autres. »

Il a déclaré qu’il espérait qu’à mesure que la faculté de droit se développerait, la présence des étudiants générerait d’autres activités dont le centre-ville a grandement besoin.

« Cela va apporter un peu de vie au centre-ville », a-t-il déclaré. « Cela va apporter un peu de dynamisme au centre-ville. Cela va attirer des étudiants – des jeunes – qui veulent se coucher tard et rester dehors toute la nuit pour étudier. Peut-être pourrions-nous installer un Waffle House ou un White Castle ou quelque chose ici (et) donner à ces enfants un endroit où manger au milieu de la nuit. »

L’Université de Floride a annoncé son intention de construire un nouveau campus universitaire dans le centre-ville. L’UF n’a pas encore annoncé de site spécifique, mais si elle met ce projet à exécution, le centre-ville bénéficiera d’une plus grande activité d’enseignement supérieur.

Le Florida State College de Jacksonville a déjà pris une place dans le centre-ville avec 20 Logement Ouest sur Adams Street, à quelques pâtés de maisons du bâtiment de la faculté de droit. Le FSCJ a rénové le bâtiment historique pour y créer 58 résidences de style appartement destinées au logement étudiant.

Cavailhon, qui est sur le point d’obtenir son diplôme en droit au printemps 2026, a déclaré que Urban Grind Coffee Company, Bellwether et The Happy Grilled Cheese font partie des restaurants préférés des étudiants à distance de marche du bâtiment de la faculté de droit. Les boutiques et restaurants de Riverside sont à quelques minutes en voiture.

Susan Cavailhon, étudiante en droit à la faculté de droit de l’université de Jacksonville. La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu pour le nouveau campus de la faculté de droit de l’université de Jacksonville, qui est désormais situé dans le bâtiment historique de l’Atlantic Bank sur Forsyth St., dans le centre-ville de Jacksonville, le lundi 26 août 2024. Le campus est composé de 50 000 pieds carrés d’espace dans le bâtiment centenaire.

« Il y a certainement de la place pour grandir, mais je pense qu’il y a suffisamment d’endroits pour au moins nous divertir pour le moment », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que ses parents étaient des immigrants cubains et que cela influençait son intérêt pour la politique et les politiques publiques. Elle a ajouté qu’elle pourrait poursuivre une carrière dans le lobbying après avoir obtenu son diplôme et qu’elle aimerait le faire à Jacksonville.

Elle a déclaré qu’après avoir étudié à la FSU, elle avait vu à quoi ressemblait une faculté de droit à grande échelle. Elle a déclaré qu’elle souhaitait une école avec un « plan personnalisé pour moi » avec des classes plus petites et plus d’interaction entre les étudiants et les professeurs

« Je passe devant le bureau du doyen Allard et il me dit : « Entrez, discutons ensemble », dit-elle. « Mes professeurs et moi prenons un café, donc j’ai pu répondre aux attentes que j’avais. »

Cet article a été publié à l’origine sur le Florida Times-Union : L’Université de Jacksonville rénove un bâtiment historique pour sa faculté de droit