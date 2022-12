L’Université de Harvard nomme Claudine Gay comme première personne de couleur présidente

L’histoire a été écrite à l’Université de Harvard, alors que Claudine Gay devient la première personne de couleur – et la deuxième femme – à être nommée présidente de l’école.

L’Université rapports qu’au cours des 16 dernières années, Gay, 52 ans, a enseigné le gouvernement et les études africaines et afro-américaines. Depuis août 2018, elle est doyenne de la famille Edgerley de la faculté des arts et des sciences de Harvard. Avant cela, elle a été doyenne des sciences sociales de 2015 à 2018.

Selon La Gazette de Harvard, Gay a été élu à la présidence le 15 décembre par la Harvard Corporation, le principal conseil d’administration de l’université, avec le consentement du conseil de surveillance de l’université. Elle devrait entrer dans le nouveau rôle le 1er juillet 2023.

dans un nouveau vidéoGay a exprimé son enthousiasme et sa gratitude pour avoir été élue présidente.

“Pour moi, ce rôle consiste à exploiter le pouvoir des idées et à soutenir les personnes qui les poursuivent”, déclare Gay. “Peu de choses me donnent plus de joie, plus d’énergie que de parler à un collègue travaillant dans un domaine qui est nouveau pour moi ou d’entendre les questions qui préoccupent une nouvelle génération d’étudiants. Ces conversations me permettent de voir le monde avec des yeux neufs .”

Née d’immigrants haïtiens, Gay s’est souvenue du chemin tracé par ses parents qui l’a amenée à poursuivre une carrière universitaire.

“Ils sont venus aux États-Unis avec très peu de moyens et se sont mis à l’université tout en élevant notre famille. Ils croient que l’éducation rend tout possible. Être un universitaire m’a ouvert le monde et m’a aidé à réaliser un rêve que je n’aurais jamais pu imaginer.”

Gay a obtenu son BA en économie de l’Université de Stanford avec mention et distinction avant d’obtenir son doctorat à Harvard en 1998.

Sa nomination renforce encore l’esprit de l’université engagement à la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance (DEIB). Selon l’Université de Harvard site Internet15,2% de la classe admise de 2026 s’identifient comme afro-américains – une augmentation de seulement 12,7 % en 2020 – 27,9% s’identifient comme américains d’origine asiatique et 12,6% s’identifient comme hispaniques ou latinos.

Gay dit qu’en tant que femme de couleur et fille d’immigrants, “si ma présence dans ce rôle affirme le sentiment d’appartenance de quelqu’un à Harvard, c’est un grand honneur”.

“Et pour ceux qui sont au-delà de nos portes, si cela les incite à porter un nouveau regard sur Harvard, à envisager de nouvelles possibilités pour eux-mêmes et leur avenir, alors ma nomination aura pour moi une signification qui va au-delà des mots.”

En regardant en arrière sur les réalisations de l’université, des progrès réalisés dans intelligence artificielle à climat et durabilitéGay a exprimé son engagement à continuer de perpétuer le “puissant héritage” des dirigeants qui l’ont précédée.

“Notre communauté est une équipe nombreuse et diversifiée et nous sommes unis par un engagement commun envers l’excellence académique et le leadership et toutes les valeurs qui le garantissent. Adopter ces valeurs, en particulier la liberté académique et la recherche ouverte, n’est pas seulement la voie vers l’excellence, mais c’est ainsi que nous exploitons notre ampleur et notre diversité pour bâtir l’héritage que notre institution mérite. »

