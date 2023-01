L’université de Columbia nomme Nemat Shafik première femme présidente

Depuis 1754, l’Université de Columbia a un président masculin, mais cela est sur le point de changer. L’Université a annoncé mercredi que Nemat (Minouche) Shafik, une éminente économiste et auteure, deviendrait sa 20e présidente et sa première femme dirigeante.

Depuis 2007, Shafik, 60 ans, travaille à la London School of Economics and Political Science (LSE), d’abord en tant que directeur avant d’être promu président et vice-chancelier en 2017.

Dans un annonce du conseil d’administration de Columbia, Shafik a été félicitée pour son caractère et son dévouement à susciter le changement.

“Ce qui distingue Minouche en tant que candidate, c’est sa confiance inébranlable dans le rôle vital que les institutions d’enseignement supérieur peuvent et doivent jouer dans la résolution des problèmes les plus complexes du monde”, a déclaré le conseil. “Comme nous tous dans la communauté de Columbia, elle pense que pour apporter des changements significatifs, nous avons l’obligation collective de combiner nos capacités intellectuelles distinctives avec des groupes et des organisations au-delà de l’académie.”

Nées à Alexandrie, en Égypte, Shafik et sa famille ont immigré aux États-Unis après avoir tout perdu lors du « bouleversement politique des années 1960 », explique Shafik dans un vidéo d’introduction pour la communauté colombienne.

“Nous avons déménagé à Savannah, en Géorgie, alors que je n’avais que 4 ans. J’ai fréquenté de nombreuses écoles lorsque nous nous sommes déplacés dans le sud des États-Unis. J’ai également découvert à cette époque les bibliothèques locales”, partage-t-elle. “J’adore lire et c’était ma voie pour découvrir le monde. Mon père me disait toujours : ‘ils peuvent tout t’enlever sauf ton éducation.'”

Le père de Shafik, scientifique et professeur de l’environnement, et sa mère, enseignante et directrice d’école, lui ont inculqué très tôt la valeur de l’éducation. Cela a joué un rôle dans son amour pour l’apprentissage, car elle a ensuite obtenu un BA à l’Université du Massachusetts-Amherst, sa maîtrise en sciences à la LSE et son doctorat. à l’Université d’Oxford.

À 36 ans, Shafik était devenu le plus jeune vice-président de la Banque mondiale dans les années 1990. Elle a également enseigné à l’Université de Georgetown et à la Wharton Business School.

Shafik succède à Lee C. Bollinger, qui a été président de Columbia pendant 21 ans et a annoncé ses plans de départ à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

“J’ai l’impression que si j’avais cherché partout dans le monde la meilleure personne pour diriger Columbia, j’aurais choisi Minouche Shafik”, a déclaré Bollinger dans un déclaration. “Son expertise, ses expériences — tant personnelles que professionnelles — et sa vision générale de la vie universitaire et publique en font une nomination inspirée.”

Shafik dit qu’elle est enthousiasmée par l’opportunité d’explorer d’autres points de vue et différentes approches des problèmes alors qu’elle entame son nouveau voyage en tant que présidente.

“C’est ce que j’aime chez Columbia. Qu’il s’agisse de relever des défis comme le changement climatique ou une crise mondiale de santé publique, ou d’explorer les fondements de la philosophie, de la science et des arts à travers le programme de base, Columbia prospère en tant que centre d’idées et d’avancement de connaissances parce que c’est une communauté riche et diversifiée où chacun a quelque chose à apporter.”

En tant que président, Shafik aura la responsabilité de maintenir l’engagement de l’université à diversité, équité, inclusion; Columbia se vante d’avoir le premier groupe de défense afro-américain sur un campus multiracial aux États-Unis, le premier groupe de défense des droits des homosexuels sur n’importe quel campus universitaire et la quatrième plus grande population étudiante internationale de n’importe quelle université américaine.

Columbia rejoint des universités comme Harvard, Dartmouth et George Washington University, qui ont toutes élu leur première femme présidente pour commencer plus tard cette année

