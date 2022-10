L’Université de Columbia conclut un accord de 165 millions de dollars avec des victimes maltraitées par un ancien médecin

Université de Columbia à Manhattan, New York. (Photo par : Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images)

Un règlement de 165 millions de dollars a été conclu entre l’Université de Columbia, ses hôpitaux affiliés et près de 150 patients d’un gynécologue accusé d’agression sexuelle.

Robert Hadden a plaidé coupable à deux accusations d’acte sexuel criminel au troisième degré et d’attouchements forcés.

L’Université de Columbia et ses hôpitaux affiliés ont déclaré qu’un règlement de 165 millions de dollars avait été conclu avec près de 150 patients d’un ancien gynécologue, accusé d’abus sexuels par des dizaines de femmes.

Robert Hadden, l’ancien gynécologue, a plaidé coupable en 2016 à deux accusations dans l’État de New York d’acte sexuel criminel au troisième degré et d’attouchements forcés. Hadden attend maintenant son procès devant un tribunal fédéral pour huit chefs d’accusation d’avoir amené des femmes à franchir les frontières de l’État pour des abus sexuels présumés de 1993 à 2012.

Un règlement de 71,5 millions de dollars avait été conclu en décembre entre l’institution et un groupe de 79 femmes, qui étaient les patientes de Hadden. Vendredi, l’université a déclaré dans un communiqué que le Columbia University Irving Medical Center et l’hôpital New York-Presbyterian avaient conclu un accord avec un groupe restant de 147 patients pour 165 millions de dollars.

L’université a ajouté que Hadden n’avait pas travaillé comme médecin depuis 2012.

Les hôpitaux établiront un fonds de compensation pour distribuer l’argent, a indiqué l’université.

L’université a déclaré :

Nous regrettons profondément la douleur subie par les patients de Robert Hadden et espérons que ces résolutions apporteront un certain soutien aux femmes qu’il a blessées. Tous ceux qui se sont manifestés doivent être félicités.

Un représentant de Hadden n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour un commentaire.

Le règlement des abus sexuels est le dernier en date impliquant une prestigieuse institution universitaire américaine.

En septembre, l’Université du Michigan a déclaré qu’un règlement de 490 millions de dollars avec plus de 1 000 personnes alléguant une agression sexuelle par un ancien médecin du sport avait été finalisé.