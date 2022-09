L’université de Chandigarh est témoin de manifestations après des rapports de suicide sur le scandale du MMS

Des manifestations ont éclaté à l’université de Chandigarh, dans le Mohali du Pendjab, après qu’une fille aurait divulgué en ligne des vidéos privées de ses camarades d’auberge, ce qui a conduit à des suicides. Les rapports de suicides, cependant, ne sont pas encore confirmés. Selon des sources, la police a placé l’étudiante accusée en garde à vue et l’interroge. La police déclare qu’une affaire a été enregistrée contre l’accusée en vertu des articles 354 c de l’IPC et de la loi informatique au poste de police de Gharuan. L’accusé est étudiant en première année de MBA. Tout a commencé après minuit après la fuite des vidéos d’environ 60 filles prenant des bains dans l’auberge. L’accusé les a envoyées à un garçon de Shimla, qui les a partagées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs vidéos et images des manifestations deviennent virales sur les réseaux sociaux. “Une manifestation éclate à l’université de Chandigarh après que quelqu’un a secrètement enregistré des vidéos de filles dans les toilettes de l’auberge et les a divulguées en ligne. L’administration de l’université essaie de museler la manifestation, selon un étudiant », a écrit un utilisateur de Twitter.

Une manifestation éclate à l’université de Chandigarh après que quelqu’un a secrètement enregistré des vidéos de filles dans les toilettes de l’auberge et les a divulguées en ligne. L’administration de l’université tente de museler la contestation, selon un étudiant : @PunYaab pic.twitter.com/BIi1jTBPCN — Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) 17 septembre 2022

Les étudiants de #chandigarhuniversity protestent pour la #Justice Pour les filles dont les vidéos ont été divulguées et pour les filles qui se sont suicidées. pic.twitter.com/LEZKUI8Lzy — Sushant (@kumarsushant004) 18 septembre 2022

Le ministre de l’Éducation, Harjot Singh Bains, a exhorté les étudiants protestataires à rester calmes. “C’est une question très sensible et liée à la dignité de nos sœurs et filles. Nous tous, y compris les médias, devrions être très très prudents, c’est aussi un test pour nous maintenant en tant que société », a-t-il écrit dans un tweet.

Je demande humblement à tous les étudiants de l’Université de Chandigarh de garder leur calme, aucun coupable ne sera épargné. C’est une question très sensible et liée à la dignité de nos sœurs et filles. Nous tous, y compris les médias, devrions être très très prudents, c’est aussi notre test en tant que société. – Harjot Singh Bains (@harjotbains) 18 septembre 2022

La police a nié tout incident de mort, de blessure ou de tentative de suicide pour le moment. Selon Hindustan Times, Mohali SSP a déclaré : « Il s’agit d’une vidéo tournée par une étudiante et diffusée. Le FIR a été enregistré dans l’affaire et l’étudiant accusé a été arrêté. Aucun décès signalé lié à cet incident. Selon les dossiers médicaux, aucune tentative (de suicide) n’a été signalée.

La présidente de la Commission des femmes de l’État du Pendjab, Manisha Gulati, a déclaré qu’une enquête était en cours. En s’adressant à l’ANI, elle a déclaré: “C’est une affaire sérieuse, une enquête est en cours. Je suis ici pour assurer aux parents de tous les élèves que l’accusé ne sera pas épargné.

