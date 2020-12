(Opinion Bloomberg) – Boris Johnson n’est pas le même que Donald Trump, le Brexit n’est pas «Make America Great Again», les problèmes raciaux de la Grande-Bretagne ne sont pas du même ordre que ceux des États-Unis, et le désir de combattre un La «guerre de la culture» est limitée à une minorité d’électeurs de droite et de gauche engagés idéologiquement au Royaume-Uni

Inévitablement, des parallèles entre les cultures politiques des deux pays se présentent. Mais les différences importent autant que les similitudes.

Un récent sondage d’opinion réalisé par le groupe de réflexion «More in Common» montre que 55% des électeurs britanniques pensent que leurs opinions sont centristes, tandis que seulement 33% des Américains s’identifient comme politiquement «modérés». En Grande-Bretagne, 85% des électeurs pensent que «le changement climatique est un problème qui nous concerne tous». Aux États-Unis, un tel consensus n’a pas été atteint. Si le débat Black Lives Matter semble moins intense de ce côté de l’Atlantique, ce n’est pas parce que les arguments ont moins de poids, c’est parce que les Britanniques d’origine afro-caribéenne représentent 3% de la population, alors que l’équivalent américain est de 14%.

Le Royaume-Uni est également moins divisé idéologiquement que de nombreux autres pays européens, même à l’époque du Brexit. Et pourtant, les médias britanniques et certains débats politiques font de plus en plus écho aux guerres culturelles des États-Unis

Premièrement, le référendum sur le Brexit a mis une fusée sous la politique identitaire. Plus d’électeurs se considèrent désormais partisans de Leave or Remain plutôt que de s’identifier aux partis politiques traditionnels sur l’économie, qu’ils soient travaillistes ou conservateurs. Deuxièmement, les médias sociaux amplifient les points de vue des 12% d’électeurs qui utilisent le plus fréquemment ces canaux pour communiquer leurs opinions sans compromis «activistes progressistes» et «conservateurs de base». Troisièmement, tout ce qui se passe en Amérique est bientôt copié ici; le mal aussi bien que le bien. Les guerres culturelles, malheureusement, sont prêtes à être exportées outre-Atlantique.

Ces dernières semaines, le peu d’espace dans la presse britannique qui n’a pas été consacré aux vaccins Brexit et Covid-19 a été occupé par des controverses culturelles et identitaires. Les footballeurs anglais devraient-ils continuer à prendre le genou comme leurs homologues du football américain pour montrer du respect pour la vie des Noirs? Eton College, l’école privée la plus célèbre du monde, avait-il raison de renvoyer un enseignant pour ses opinions réactionnaires sur les différences entre les hommes et les femmes qu’il a publiées sur YouTube? L’Université de Cambridge devrait-elle insister pour que les orateurs «respectent» les opinions de tout le monde?

L’histoire continue

Certains de ces problèmes sont assez faciles à résoudre, malgré les tempêtes médiatiques. Les fans de football ne doivent pas huer les joueurs qui prennent le genou et les joueurs ne doivent pas non plus être forcés par leurs clubs ou collègues de faire le geste. Même les anciens étoniens de droite de premier plan pensent que l’enseignant aux opinions chauvines a violé son contrat de travail lorsqu’il a refusé de retirer sa vidéo.

Mais le débat plus large autour de la liberté d’expression, comme le montre l’exemple de Cambridge, est d’une importance bien plus grande – et moins facilement traité. Les universités américaines ont été troublées par des débats féroces sur la politique identitaire. Alors que le Royaume-Uni est loin d’être aussi mauvais, il n’est pas non plus à l’abri.

«Pas de plate-forme pour les fascistes» était le slogan des étudiants radicaux dans les années 80 thatchérites, résolus à exclure les orateurs de droite du campus et de l’université. La violence sur le campus n’était alors pas inconnue. Ces schismes étaient réels. Dans la plupart des universités britanniques aujourd’hui, les débats sur les «flocons de neige» et le «wokery» ne concernent qu’une minorité d’étudiants et sont conduits pacifiquement. Aujourd’hui, ce sont les autorités universitaires bien intentionnées mais nerveuses qui risquent de réagir de manière excessive et de clore le débat.

Le défi de la liberté d’expression s’est suffisamment étendu pour que les membres du corps professoral de Cambridge se soient sentis obligés de voter sur la question, soutenant massivement la liberté d’expression lors d’un vote la semaine dernière.

Les racines se trouvent dans une rangée transatlantique (bien sûr). Il y a huit mois, Jordan Peterson, un professeur de psychologie canadien controversé, s’est vu offrir une bourse de recherche par Cambridge. Les vues de Peterson sur l’importance de l’estime de soi masculine et son mépris pour le politiquement correct ont fait de lui de nombreux ennemis. Les étudiants ont protesté contre cette nomination et les autorités universitaires ont retiré l’offre.

De nombreux membres du corps professoral aux opinions démodées ont été alarmés que ce soit leur tour. Les autorités académiques se sont repenties de leur décision et ont élaboré une politique de respect de la liberté d’expression. Le nouveau code de conduite soutiendrait à la fois un débat «robuste et stimulant», «la liberté d’expression dans le cadre de la loi» et une exigence selon laquelle les orateurs devraient être «libres de s’exprimer sans crainte de manque de respect ou de discrimination» et être «respectueux des diverses identités des autres. »

Malheureusement, ce nouveau code n’a fait qu’accentuer l’alarme en suggérant que les orateurs doivent «respecter» les opinions des autres, quelles qu’elles soient. L’université avait par inadvertance élaboré une charte de censure. À l’Université d’Oxford, l’ancienne rivale de Cambridge, il est reconnu que toutes les théories ne méritent pas le même respect.

Plus d’une centaine d’universitaires ont monté une rébellion contre le libellé du code, dirigé par Arif Ahmed, un philosophe. Il a proposé un amendement tendant à remplacer le mot «respect» par «tolérance». Pourquoi, par exemple, les théistes et les athées devraient-ils se respecter mutuellement? Des sceptiques comme Voltaire et David Hume et des croyants comme CS Lewis et GK Chesterton tomberaient sous le coup de cet édit.

Lors d’un vote des universitaires la semaine dernière, les amendements des rebelles ont été adoptés à une majorité écrasante. Roger Mosey, maître du Selwyn College, m’a dit que le vote reflétait la modération du corps professoral et du corps étudiant: «Les étudiants sont pour la plupart sensibles et beaucoup moins politisés que dans ma génération (des années 80).» Il dit que la majorité de 87% était une approbation convaincante de la liberté académique.

Le système universitaire du Royaume-Uni est le meilleur au monde après celui des États-Unis dans la plupart des classements. La ligue Ivy est plus richement dotée, mais une réputation de tolérance augmentera l’attrait des collèges britanniques dans la compétition pour les talents.

Que nous aimions les arguments qui nous opposent à nous ou à leurs porteurs, l’esprit de John Henry Newman, auteur de l’ouvrage classique du XIXe siècle sur le milieu universitaire «L’idée d’une université», mérite d’être soutenu. «Extraire la roche de granit avec des rasoirs, ou amarrer le navire avec un fil de soie; alors pouvez-vous espérer avec des instruments aussi vifs et délicats que la connaissance humaine et la raison humaine pour lutter contre ces géants, la passion et l’orgueil de l’homme.

La passion et la fierté ont leur place. Mais exclure les voix de la conversation au nom des autres est toujours une erreur, que la dispute se produise à Cambridge Mass. Ou à Cambridge, East Anglia.

Martin Ivens a été rédacteur en chef du Sunday Times de 2013 à 2020 et était auparavant son commentateur politique en chef. Il est directeur du conseil d’administration du Times Newspapers.

