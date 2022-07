L’université de Cambridge ouvre une enquête sur les décès d’étudiants que l’on craint d’être des suicides

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La prestigieuse université britannique de Cambridge a ouvert une enquête après que plusieurs décès d’étudiants ont été signalés ces derniers mois, alors que le syndicat étudiant met en garde contre une crise de santé mentale croissante. L’université verdoyante, à environ 60 miles au nord-est de Londres, a signalé cinq décès d’étudiants entre mars et juin de cette année. L’université dit l’un a été “confirmé comme un suicide”, tandis que les quatre autres sont des suicides présumés en attente d’une enquête par le coroner.

Le vice-chancelier de l’université, Stephen Toope, s’est dit “profondément attristé” par la mort d’un déclaration mardi. “En cette période pénible, les pensées de notre communauté vont aux familles et aux amis des étudiants décédés.”

Il a déclaré que la sécurité des étudiants était “d’une importance fondamentale” et que l’université s’efforçait de “revoir ces événements tragiques” et de mettre en place des plans pour soutenir la santé mentale et le bien-être.

Fondé en 1209, Cambridge compte plus de 20 000 étudiants et est une institution universitaire mondiale. Il compte plus de 121 lauréats du prix Nobel et 47 chefs d’État parmi ses anciens et affiliés.

Le sommeil rejoint la liste des huit facteurs clés pour la santé cardiaque

Dans un espace séparé déclaration un jour plus tôt, Cambridge a déclaré avoir mis en place un «groupe de réponse rapide aux incidents», une enquête distincte de l’enquête du coroner – en coordination avec les responsables de la santé publique et les groupes locaux de prévention du suicide, pour examiner les décès.

Pour les quatre premiers décès, le groupe a constaté qu ‘”aucune cause commune ou aucun lien clair n’était évident”, a déclaré l’université. Il passe toujours en revue le cinquième décès.

“Nous sommes choqués et profondément attristés par les décès tragiques”, a déclaré Graham Virgo, vice-chancelier principal dans un déclaration En Lundi. “Tous ces élèves étaient des membres appréciés de notre communauté”, a-t-il ajouté, notant que l’école était “en contact avec les parents des élèves décédés pour les soutenir en cette période extrêmement difficile”.

Cependant, le propre syndicat étudiant de l’université, un organe élu qui représente les étudiants, a émis une déclaration en réponse aux décès jetant le blâme sur certaines des politiques de l’université.

“Il est faux de spéculer sur les circonstances entourant la mort de chaque étudiant, mais nous ne devons pas hésiter à dire qu’il y a une crise de santé mentale chez les étudiants à Cambridge”, a-t-il déclaré.

Il a qualifié le nombre de décès de “troublant” et a déclaré qu’il se sentait obligé de prendre publiquement position “contre la série d’échecs dont nous avons été témoins à l’Université et dans les collèges”.

Les décès ont eu lieu dans différents collèges de l’université, qui est composée de 31 collèges constituants.

L’Union étudiante a accusé une stratégie de prévention du suicide à l’échelle de l’université d’être « honteusement peu ambitieuse » et « diluée au-delà de toute reconnaissance », la qualifiant de « manquement au devoir ». Il a appelé les chefs d’établissement à «revoir d’urgence» les stratégies de sécurité en matière de suicide et à s’engager dans une approche préventive.

L’université n’a pas commenté les accusations explicites mais a souligné le Washington Post à la déclaration de Toope sur le travail effectué pour soutenir le bien-être des étudiants.

La pandémie amène les collèges à réviser et à améliorer les efforts en matière de santé mentale

Il a déclaré qu’il investissait environ 6 millions de dollars par an dans un plan d’action pour soutenir la santé mentale, y compris une nouvelle division de soutien aux étudiants, des conseillers en bien-être des étudiants, la réduction des temps d’attente pour l’aide en santé mentale et une formation à la sensibilisation au suicide pour le personnel de première ligne.

“Rien n’est plus important que la sécurité de nos étudiants”, a-t-il déclaré dans le communiqué de lundi. “Malheureusement, dans toutes les universités ici au Royaume-Uni et à l’étranger, nous constatons un nombre croissant de jeunes utilisant des services de conseil et signalant des problèmes de santé mentale.”

Malgré l’inquiétude suscitée par les décès récents, les experts en santé publique ont souligné que, dans l’ensemble, les taux de suicide chez les étudiants au Royaume-Uni et aux États-Unis avaient tendance à baisser ces dernières années. Les données les plus récentes de l’Office britannique des statistiques nationales trouvé le taux de suicide des étudiants de l’enseignement supérieur au cours de l’année universitaire se terminant en 2020 était de trois décès pour 100 000 étudiants – le “taux le plus bas observé au cours des quatre dernières années”.

Aux États-Unis aussi, les taux de suicide sont également en baisse pour presque tous les groupes démographiques, selon à l’American Association of Suicidology, bien que le suicide soit toujours la deuxième cause de décès chez les 15 à 24 ans.

Cependant, la pandémie de coronavirus et la crise du coût de la vie sont des facteurs récents qui, selon les experts en santé publique, ont entraîné une augmentation des problèmes de santé mentale chez les étudiants.

Steve West, président d’Universities UK, un organisme membre qui représente 140 universités à travers le pays, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des problèmes de santé mentale signalés parmi les populations étudiantes au Royaume-Uni.

“Les universités devraient être des lieux sûrs et sains pour vivre, travailler et étudier”, a-t-il déclaré dans un e-mail au Post, “chaque vie perdue par suicide est une tragédie”.

“Bien qu’il n’y ait aucune preuve que le nombre total de décès d’étudiants par suicide augmente, les facteurs de risque tels que l’automutilation, la dépression, l’endettement, le désengagement et la solitude signifient que les universités doivent être vigilantes pour repérer les signes et réagir rapidement.”

Un porte-parole de l’Union nationale des étudiants, une confédération de près de 600 syndicats d’étudiants représentant 7 millions d’étudiants, a déclaré au Post qu’ils étaient “choqués et attristés d’apprendre des cas de suicide d’étudiants”, ce qui montre que “les universités ne sont pas séparées de la société au sens large”. .”

“Nos recherches ont montré que les étudiants sont accablés par des angoisses, souvent enracinées dans la pauvreté et la pression académique – et maintenant malheureusement exacerbées par la crise du coût de la vie”, a déclaré le NUS.

Diviser la santé mentale exposée à la pandémie parmi les étudiants, selon une étude

Les pressions exercées sur les étudiants dans le monde ont été exacerbées par la pandémie de coronavirus, car ils ont résisté aux horaires académiques changeants, à l’apprentissage en ligne, aux protocoles de masque et aux restrictions de socialisation.

Données d’un 2021 Étude du réseau Healthy Minds a montré que 34 % des répondants des collèges américains avait un trouble anxieux et 41% souffraient de dépression – des taux qui ont augmenté ces dernières années. Plus largement, près de 73 % dans l’enquête d’évaluation de la santé des collèges nationaux de l’American College Health Association de l’automne 2021 ont rapporté détresse psychologique modérée ou grave.

“Il ne fait aucun doute que les jeunes subissent une pression considérable en ce moment”, a déclaré Ged Flynn, directeur général de Papyrusune organisation caritative britannique qui lutte contre le suicide chez les jeunes.

Il y avait de «bonnes nouvelles», a-t-il ajouté, les tendances des données nationales montrant que les taux de suicide globaux étaient restés les mêmes ou avaient baissé ces dernières années. Cependant, a-t-il ajouté, ce n’était pas le cas pour les 11 à 19 ans, un groupe d’âge présentant la “plus grande inquiétude”.

Flynn a déclaré que les établissements universitaires devraient faire plus pour atteindre cette cohorte d’âge et “indiquer clairement qu’ils ne sont pas seuls”. Il a ajouté : “nous croyons fermement que de nombreux suicides peuvent être évités et nous voulons qu’il y ait des résultats positifs”.