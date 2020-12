En reconnaissance de son « généreux don », l’Université de Cambridge a annoncé mardi que le département de chimie porterait le nom du président non exécutif du major pharmaceutique indien Cipla, Yusuf Hamied, jusqu’en 2050.

Ancien élève de l’université de renommée mondiale, Hamied a offert à son alma mater un «cadeau transformationnel» pour s’assurer que la chimie à l’Université de Cambridge «restera un chef de file mondial en matière d’éducation et de recherche».

Son don fournit à la fois un fonds pour attirer et soutenir les meilleurs talents universitaires en chimie au monde, y compris les premiers chercheurs exceptionnels dans des disciplines telles que la chimie organique synthétique et des doctorants exceptionnels du Royaume-Uni et du monde entier grâce aux nouveaux boursiers Hamied. Programme. Le département serait connu sous le nom de Département de chimie de Yusuf Hamied.

«Cambridge m’a donné les bases de la formation en chimie, m’a appris à vivre et m’a montré comment contribuer à la société», a déclaré Hamied.

« En tant qu’étudiant boursier, je suis ravi de pouvoir soutenir les générations futures d’étudiants. Je serai toujours redevable à cette grande institution et à tout ce qu’elle représente », a-t-il déclaré.

Hamied a maintenu des liens étroits avec l’Université du Royaume-Uni au cours des 66 dernières années, en tant que partisan de son propre collège – Christ’s – et du département de chimie. En 2018, il a conféré l’une des plus anciennes chaires universitaires de chimie au monde, désormais connue sous le nom de Yusuf Hamied 1702 Chair. Son mentor et superviseur académique, le lauréat du prix Nobel Lord Alexander Todd, a occupé la chaire pendant le séjour d’Hamied à Cambridge en tant qu’étudiant de premier cycle et doctorant.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants au Dr Hamied pour son soutien visionnaire à la chimie à Cambridge, qui nous permet de répondre avec souplesse aux opportunités futures. Son don nous permettra de continuer à attirer des scientifiques exceptionnels qui feront les découvertes qui aideront à relever certains des défis les plus pressants de la société mondiale », a déclaré James Keeler, chef du département de chimie.

Les réalisations de Hamied, citées par l’université, incluent la livraison «révolutionnaire» de médicaments anti-VIH / SIDA aux pays en développement à faible coût, sauvant d’innombrables vies.

Pour aider les patients pendant COVID-19[feminine pandémie, Cipla fournit à nouveau des médicaments aux établissements de santé à des prix abordables, ce qui rend le traitement plus accessible, note l’université.

Le professeur Stephen J. Toope, vice-chancelier de l’Université, a déclaré: «Yusuf Hamied a montré un engagement sans équivoque à changer et à améliorer des vies depuis son passage à Cambridge. « Je lui suis très reconnaissant pour son don remarquable au Département de chimie, qui profitera à des générations d’étudiants et de chercheurs. »

Les nombreux prix de Hamied comprennent une bourse honorifique du Christ’s College en 2004; le Padma Bhushan, l’une des plus hautes distinctions civiles indiennes en 2005; une bourse honorifique de la Royal Society of Chemistry en 2012; et un doctorat honorifique en sciences de l’Université de Cambridge en 2014. En 2019, il a été élu membre honoraire de la Royal Society et membre de la Indian National Science Academy.