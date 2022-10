L’université de Cambridge est critiquée pour son programme d’allemand «réveillé» neutre en matière de genre

L’Université de Cambridge au Royaume-Uni a encouragé les étudiants à mettre en œuvre un “langage inclusif” et “à utiliser un langage inclusif de genre et non binaire lorsque nous nous adressons ou nous référons aux étudiants et collègues, à la fois par écrit et oralement en anglais et en allemand .”

Certains critiques ont visé cette décision, estimant que l’option des gestionnaires de cours pour les étudiants de choisir des formes plus récentes avec des noms allemands au pluriel est une tentative de rendre la langue genrée plus «réveillée». selon le Times de Londres.

En écriture, les élèves peuvent rendre les noms allemands féminins neutres en plaçant un astérisque – ou “étoile de genre” – avant le suffixe.

Les instructeurs ont également noté que “dans les textes allemands étendus, les structures grammaticales peuvent inhiber l’inclusivité… les pronoms relatifs et autres, par exemple, sont obligatoirement marqués pour le genre grammatical, il est donc difficile d’atteindre l’absence de genre”.

Oliver Baer, ​​originaire de Dortmund et membre de l’Association de la langue allemande, a prédit que tout germanophone non natif qui tenterait d’utiliser la version non sexiste « a de bonnes chances de se ridiculiser », a-t-il déclaré au Times of Londres.

Comparant le programme de Cambridge à un sketch comique, Baer a déclaré: “Ma première réaction est que c’est comme si Monty Python était de retour. C’est un champ de mines et je détesterais recommander à n’importe quel Anglais d’avoir à parcourir les détails de tout cela.”

“Je ne paierais jamais 9 000 £… Je ne recommanderais cela à personne”, a-t-il ajouté, faisant référence aux frais de scolarité de Cambridge. “La langue n’évolue pas de haut en bas. Peut-être que vous pouvez faire cela en Corée du Nord, mais pas dans notre société.”

Baer a déclaré que lui et d’autres membres de l’Association de la langue allemande pensaient que leur langue maternelle était “abusée” et que les gens étaient “possédés par les organes génitaux”.

«Si un locuteur non natif venait et essayait d’utiliser un allemand non sexiste pendant ses vacances ici, je pense qu’il aurait de bonnes chances de se ridiculiser. Heureusement, nous n’avons pas de mot allemand pour “woke”, alors nous l’empruntons à l’anglais”, a-t-il ajouté.

Maren Pauli, qui dirige la didactique B2B de la chaîne d’apprentissage des langues Babbel, a déclaré au média que “le genre grammatical ne doit pas être confondu avec le genre en général”.

“Si nous parlons de personnes, comme les personnes, nous n’avons le choix qu’entre deux options”, a-t-elle poursuivi. “Nous avons le masculin et le féminin – si vous parlez de n’importe quel type de professionnel, en allemand, si vous utilisez un seul mot – vous devez décider si vous parlez d’un enseignant ou d’une enseignante. Il n’y a aucun moyen en allemand pour qu’il soit aussi neutre qu’en anglais.”

“Ce qui se passe, c’est qu’il ne s’agit pas d’inventer un nouveau mot, mais simplement de mentionner les deux formes”, a-t-elle ajouté. “Il s’agit simplement d’utiliser ce que nous avons déjà dans la langue d’une manière plus réfléchie et flexible pour inclure tout le monde.”

Un porte-parole de l’Université de Cambridge a déclaré au Times: “Comme il est clairement indiqué sur le site Web de la faculté des langues modernes et médiévales et de la linguistique,” les étudiants sont libres de choisir eux-mêmes comment s’engager dans un langage inclusif lorsqu’ils parlent et écrivent en allemand “. Suggérer le contraire est totalement faux.”