L’Université de Californie installe des distributeurs automatiques pour distribuer des kits de test Covid aux étudiants

Le campus de l’Université de Californie à San Diego a lancé le trimestre universitaire d’hiver avec une touche unique à son coronavirus régime de sécurité: distributeurs automatiques nouvellement installés remplis de do-it-yourself COVID-19[feminine tests pour les étudiants.

Les 11 distributeurs de l’UC San Diego depuis le 2 janvier – avec neuf autres à ajouter au cours de la semaine ou des deux prochaines – sont les premiers du genre à être introduits sur un campus universitaire ou universitaire aux États-Unis, selon les responsables de l’école.

Adaptés des distributeurs automatiques conventionnels, les systèmes visent à rendre plus facile et moins coûteux le contrôle régulier du corps étudiant de l’école.

Les 10000 étudiants vivant sur le campus, représentant environ un quart des inscriptions totales de l’école, doivent être testés au moins une fois par semaine, contre une fois toutes les deux semaines au dernier trimestre, ont déclaré des responsables de l’université.

Les kits de test sont gratuits et peuvent être obtenus à partir des machines avec le glissement d’une carte d’identité universitaire. Les étudiants tamponnent ensuite leurs propres narines et déposent l’échantillon pour le prélèvement et l’analyse par l’un des deux laboratoires sur le campus.

Les résultats sont généralement renvoyés dans les 12 à 24 heures, a déclaré mardi le chancelier de l’UC San Diego Pradeep Khosla à Reuters alors qu’il montrait l’une des machines dans une aire de restauration intérieure du campus.

«C’est une innovation incroyable – simple, efficace et percutante», a-t-il déclaré à propos des machines, qui ont effectué des milliers de tests par jour depuis leur mise en service.

Les étudiants peuvent autrement se prévaloir des tests fournis sur l’un des demi-douzaines de sites sans rendez-vous ou avec service au volant sur le campus.

Pour toute personne testée positive, l’université a mis en place une unité de logement de 600 lits où les étudiants infectés asymptomatiques ou souffrant d’une maladie bénigne peuvent se rétablir de manière isolée jusqu’à ce qu’ils ne soient pas contagieux.

Mais le logement de quarantaine a jusqu’à présent été peu utilisé. Moins de 600 étudiants de l’UC San Diego ont contracté le COVID au cours des 10 derniers mois, a déclaré une porte-parole de l’université.

Tous les criblages sont effectués à l’aide de tests de réaction en chaîne par polymérase, ou PCR, qui détectent des traces de matériel génétique viral.

L’UC San Diego dispose également du programme de test COVID des eaux usées le plus avancé de tous les collèges américains, avec des échantillons d’eaux usées collectés sur les sites de logement du campus analysés toutes les 24 heures. La surveillance des eaux usées permet aux responsables de la santé de dépister indirectement tous les élèves quotidiennement et de détecter les éclosions potentielles avant qu’elles ne surviennent.

Malgré ses tests ambitieux, le campus propose moins de 10% de ses cours d’hiver de premier cycle en personne, en utilisant des salles de classe en plein air soumises à des restrictions de sécurité COVID spéciales en vigueur pour les programmes éducatifs du comté de San Diego. Tous les autres cours de premier cycle sont dispensés à distance.