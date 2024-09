L’Université de Californie accusée de violations du droit du travail en raison de sa gestion des manifestations sur le campus

OAKLAND, Californie — Les professeurs ont accusé le système de l’Université de Californie de violations du droit du travail à cause de ce qu’ils disent être une vaste campagne visant à réprimer les discours pro-palestiniens et manifestations sur les campus à travers l’État plus tôt cette année.

Le Conseil des associations de professeurs de l’Université de Californie a formulé ces allégations dans une plainte déposée la semaine dernière auprès du Public Employment Relations Board de l’État. Les associations de professeurs de sept campus de l’UC ont cosigné l’accusation de pratique déloyale de travail, notamment Los Angeles, Irvine, San Diego, Santa Cruz, Berkeley, Davis et San Francisco, a indiqué le conseil. Los Angeles Times rapporté lundi.

Le conseil a déclaré que les administrateurs de l’UC ont menacé les professeurs pour avoir enseigné l’histoire du conflit israélo-palestinien et ont lancé des procédures disciplinaires contre ceux qui soutiennent les campements d’étudiants sur le campus.

La présidente du groupe, Constance Penley, a décrit les actions de l’université comme une « campagne incessante visant à empêcher les professeurs d’exercer leur liberté académique et à les dissuader d’enseigner sur la guerre d’une manière qui ne correspond pas à la position de l’université », selon le Times.

Des camps de protestation ont surgi à travers les États-Unis au printemps, y compris sur les campus de l’UC, les étudiants ont exigé que leurs universités cessent de faire des affaires avec Israël ou avec des entreprises qui, selon eux, soutiennent l’État hébreu. guerre à Gaza.

Des professeurs californiens ont également fait l’objet d’une enquête pour des publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et ont été surveillés et intimidés par des représentants de l’université, selon le dossier de l’État.

Le Times a indiqué que des mois après que la police a évacué les campements pro-palestiniens dans les universités, les retombées se sont poursuivies sur les campus de tout l’État, les responsables des universités mettant en œuvre de nouvelles règles de protestation et les étudiants manifestants étant aux prises avec des suspensions et des blocages continus de leurs dossiers.

Le système universitaire a défendu ses actions. La porte-parole de l’UC, Heather Hansen, a fait référence à une déclaration de l’université précédemment déposée auprès du conseil du travail de l’État en réponse à une déclaration antérieure de l’UCLA Faculty Association.

L’université a déclaré que si elle « soutient la liberté d’expression et les manifestations légales », elle doit également « garantir que tous les membres de sa communauté puissent continuer à étudier, à travailler et à exercer leurs droits en toute sécurité, c’est pourquoi elle a mis en place des politiques qui réglementent l’heure, le lieu et la manière des activités de protestation sur ses campus ».

La Commission des relations avec les employés du secteur public examinera et évaluera le dossier et décidera s’il convient de rejeter l’accusation ou de demander aux parties de négocier un règlement. Si aucun règlement n’est conclu, l’affaire sera programmée pour une audience formelle devant un juge administratif.