L’Université de Calgary lance une nouvelle étude à long terme sur la ménopause

Des symptômes tels que les migraines, les crampes sévères, le brouillard cérébral et les fluctuations de l’humeur peuvent avoir un impact sur la qualité de vie pendant des décennies, a déclaré Culos-Reed, citant une statistique selon laquelle une femme sur 10 quitte son emploi en raison de symptômes de ménopause non gérés.

Selon Culos-Reed, les changements hormonaux associés à la ménopause ont un impact sur tout, depuis la santé cardiovasculaire, les os et le cerveau jusqu’au bien-être social et émotionnel.

Les recherches de Gabel visent à examiner comment l’entraînement en force pendant la transition vers la ménopause peut prévenir la perte musculaire et osseuse, dans l’espoir de prévenir l’apparition de maladies telles que l’ostéoporose, pour laquelle les femmes ménopausées présentent un facteur de risque plus élevé, a-t-elle déclaré.

En plus de l’étude de cohorte, des sous-études examineront de plus près des questions spécifiques, telles que la ménopause induite par le traitement chez les femmes touchées par le cancer.

Les participants à l’étude de cohorte effectueront des évaluations complètes de leurs niveaux d’activité physique, de leur santé cérébrale, de leur santé osseuse, de leur microbiome intestinal et de leur bien-être émotionnel et social.

« Nous savons que les femmes commencent à perdre du muscle et des os assez rapidement dès qu’elles atteignent la périménopause », a-t-elle déclaré. « À l’heure actuelle, nous n’avons pas grand-chose à offrir aux femmes en termes de stratégies fondées sur des données probantes pour prévenir la perte musculaire et osseuse. Et à moins que les femmes n’aient subi une fracture, elles ne bénéficieront généralement pas d’un dépistage jusqu’à ce qu’il soit trop tard et qu’elles aient perdu des muscles et des os.

Davantage de recherches sont nécessaires sur la santé des femmes

Gabel a déclaré que le montant d’argent consacré à la recherche sur la santé des femmes et la ménopause est « étonnamment faible ».

Culos-Reed a cité une statistique selon laquelle seulement 3,4 pour cent du financement de la recherche en Alberta soutient des problèmes de santé spécifiques aux femmes, soit moins de la moitié de la moyenne nationale.

Gabel a déclaré que le problème ne touche pas uniquement les femmes, citant la pression supplémentaire que le traitement des maladies liées à la ménopause exerce sur le système de santé.

On estime que 3,5 milliards de dollars sont perdus chaque année dans l’économie canadienne en raison de symptômes non gérés de la ménopause.

Reed a attribué une récente augmentation de la recherche sur la santé des femmes à une augmentation du nombre de femmes occupant des postes capables d’étudier la santé des femmes.