L’Université d’Australie s’illumine en tricolore en solidarité avec la lutte de l’Inde contre Covid-19

L’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) à Sydney, en Australie, a montré son soutien à l’Inde alors que le pays continue de se battre contre la deuxième vague de COVID-19. L’Université a allumé sa tour de bibliothèque en tricolore indien le 14 mai pour montrer sa solidarité avec les étudiants, amis, professeurs et membres du personnel indiens. Le bâtiment éclairé portait également le message: «Restez fort en Inde… Et tous souffrent de la pandémie». Les images ont été partagées par l’Université sur son compte Twitter.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a mis fin à la suspension temporaire des vols à destination et en provenance de l’Inde. Dans un message partagé sur Facebook, le Premier ministre australien a déclaré: «La pause temporaire sur les vols entre l’Inde et l’Australie prend fin et les vols commerciaux facilités par le gouvernement australien reprendront comme promis, avec un régime d’essais pré-vol strict pour assurer la sécurité des Australiens.»

Nous avons illuminé notre tour principale de la bibliothèque pour soutenir nos étudiants et amis indiens (et d’autres dans le monde) qui souffrent ou sont affectés par la pandémie COVID-19.Nous espérons que vous resterez tous en sécurité, restez bien, restez forts! ❤️ pic.twitter.com/1gf5JNkaTF – UNSW (@UNSW) 14 mai 2021

Il a ajouté qu’un vol transportant des fournitures médicales a également été envoyé en Inde le 14 mai. Plus tôt, vendredi, un vol a décollé de Sydney qui transportait 1056 ventilateurs, 60 concentrateurs d’oxygène et d’autres fournitures essentielles pour aider le pays en cas de crise.

Le mois dernier, le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa, s’est illuminé du drapeau indien et a manifesté sa solidarité avec le pays.

Pendant ce temps, avec 3,26 lakh nouveaux cas de nouveau coronavirus et 3890 décès signalés au cours des dernières 24 heures, le décompte total du pays passe à 2,43,72,907, selon le ministère de la Santé. À ce jour, 18,04,57,579 personnes au total ont été vaccinées dans le pays.

