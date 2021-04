L’Université Cornell exigera que les étudiants et les professeurs se font vacciner contre le COVID-19 s’ils veulent être autorisés à pénétrer sur ses campus du nord de l’État de New York cet automne.

Le président et prévôt de l’école Ivy League a publié vendredi une déclaration annonçant le mandat, bien que des exemptions soient accordées à ceux qui ne se feront pas vacciner pour des raisons médicales ou religieuses.

La semaine dernière, Rutgers, basée dans le New Jersey, est devenue la première grande université à annoncer qu’elle exigerait également que les étudiants et le personnel soient vaccinés avant l’état du semestre d’automne.

« Avec les récentes annonces d’élargissement de l’admissibilité aux vaccins à New York et dans d’autres États, et l’augmentation de la production de vaccins, il est probable que tous les membres de notre communauté pourront se faire vacciner ce printemps ou cet été », a déclaré la présidente de Cornell, Martha Pollack et le prévôt Michael. Kotlikoff a écrit dans une déclaration commune.

« En conséquence, Cornell a l’intention d’exiger la vaccination des étudiants qui reviennent sur les campus d’Ithaca, de Genève et de Cornell Tech pour le semestre d’automne. »

L’Université Cornell exigera que les étudiants et les professeurs se font vacciner contre le COVID-19 s’ils veulent être autorisés à pénétrer sur ses campus du nord de l’État de New York cet automne. L’image ci-dessus est une photo non datée du campus principal de Cornell à Ithaca, New York

Le semestre d’automne de Cornell devrait commencer la semaine du 2 septembre. L’école accueille 23 620 étudiants, dont 15 000 étudiants de premier cycle et 6 000 étudiants de deuxième cycle.

Bien que l’école soit prête à accorder certaines exemptions, «on s’attend à ce que nos campus et nos salles de classe soient majoritairement constitués de personnes vaccinées, ce qui réduit considérablement le risque d’infection pour tous.

« Les personnes qui ne sont pas en mesure de se faire vacciner avant leur arrivée pour le semestre d’automne, ou dont la vaccination n’est pas reconnue par l’État de New York, devront être vaccinées dès que possible après leur arrivée, et Cornell étudie des moyens de faciliter cela. traiter.’

L’image ci-dessus montre une femme recevant une dose du vaccin contre le coronavirus Moderna dans le Bronx le 10 janvier

L’école dirigera les étudiants et le personnel vers un portail en ligne de «preuve de vaccination» où ils seront tenus de saisir des informations enregistrant leur «statut vaccinal».

La communauté de Cornell doit s’inscrire via le portail à partir du 15 avril «une fois qu’elle a terminé le schéma posologique de sa vaccination».

« Une fois que nous aurons de meilleures données sur le degré de protection de la communauté qui a été atteint, nous offrirons des détails supplémentaires concernant la réactivation complète du campus de manière sûre et responsable », indique le communiqué.

L’école a déclaré que si le campus parvient à une « immunité collective » par laquelle « le degré d’immunité est suffisant pour empêcher la propagation du virus au sein de la communauté », alors « les cours normalement dispensés en personne reviendront à ce mode d’enseignement, sans aucun programme systématique option en ligne. ‘

«Tous les membres de notre communauté – professeurs, personnel et étudiants – devraient commencer à planifier ce retour à l’enseignement et à l’apprentissage en personne à l’automne 2021», indique le communiqué.

Si moins de la moitié de la population étudiante a été vaccinée au début du semestre d’automne, l’école maintiendra son programme hybride actuel d’enseignement en ligne et d’apprentissage dans des «classes dé-densifiées».

Cornell ne rencontrera probablement aucun obstacle juridique de la part du gouvernement pour rendre le vaccin obligatoire, bien qu’il soit concevable que quelqu’un puisse contester l’édit devant un tribunal civil.

L’Université Rutgers se prépare à ne ramener que les étudiants vaccinés sur le campus cet automne

Les collèges et universités des États-Unis ont régulièrement demandé aux étudiants et au personnel de se faire vacciner contre d’autres affections, notamment les oreillons et la rubéole (ROR), la méningite bactérienne, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la varicelle, l’hépatite B et la grippe.

D’autres collèges et universités du pays devraient suivre les traces de Cornell et Rutgers à mesure que le calendrier se rapproche du semestre d’automne 2021.

Selon Cornell, 68 personnes sur le campus ont été testées positives au COVID-19 pendant la semaine du 26 mars au 1er avril.

Étant donné que le nombre de tests effectués pendant cette période dépasse 41 000, cela signifie que le taux de positivité n’était que de 0,16%.

Ithaca est le siège du comté de Tompkins, où les responsables de la santé publique disent qu’il y a actuellement 160 cas actifs de COVID-19.

Dimanche, les autorités du comté ont signalé 11 nouveaux cas de la maladie.

Selon les données de l’État, plus de 44 000 habitants du comté de Tompkins – représentant 43% de la population – ont reçu au moins une dose du vaccin.

Dimanche, plus de 24 000 habitants du comté ont terminé la série de vaccins.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé samedi que l’État avait dépassé les 10 millions de doses totales de vaccin administrées aux résidents.

Selon le bureau du gouverneur, près d’un tiers des résidents de l’État de New York ont ​​reçu au moins une dose du vaccin COVID-19.

Environ 20% des résidents de l’Empire State ont été entièrement vaccinés, selon le bureau de Cuomo.