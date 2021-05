L’Université Bucknell condamne les actes d’étudiants masculins qui ont tenté de s’introduire par effraction dans une maison LGBTQ +.

L’Université a publié une déclaration sur son site Web reconnaissant qu’un incident s’est produit lorsque plusieurs hommes se sont approchés d’une maison qui abritait autrefois la fraternité Tau Kappa Epsilon jusqu’à ce que le groupe soit retiré il y a deux ans.

« Nous écrivons pour reconnaître et condamner un incident horrible qui s’est produit hier soir à Tower House, la résidence d’affinité Fran’s House et centre de la vie étudiante pour notre communauté étudiante LGBTQ, et pour déclarer notre soutien sans équivoque à tous les LGBTQ Bucknellians », lit-on dans le communiqué.

L’université a déclaré qu’elle était «indignée et triste» que les étudiants résidant dans la maison aient dû endurer «cette violation de l’espace qui est si important pour eux en tant que communauté».

Dans une lettre adressée au président de l’Université Bucknell, John Bravman, le conseiller résidentiel Tyler Luong a décrit jeudi 20 anciens membres de TAE venus à la résidence d’affinité Frans House et au centre de la vie étudiante de leur communauté étudiante LGBTQ.

« » Laissez-nous entrer! « , » Ce n’est pas votre maison! « , » Ceci est notre maison! « », Ont dit les hommes selon Luong.

Loung a écrit qu’il avait conseillé à ses résidents de verrouiller les portes et les fenêtres pendant que les hommes se cognaient contre eux. Il a également écrit que quelqu’un balançait une barre de métal sur le drapeau de la fierté exposé devant la maison et l’un des hommes a uriné sur le porche.

«Dites-moi, Président Bravman, que ferais-je s’ils avaient réussi à entrer chez nous?» Demanda Loung.

Pour aggraver les choses, Loung a déclaré que ses résidents et lui avaient attendu trop longtemps l’arrivée de la sécurité publique et que certains des agents avaient ri avec les hommes à leur arrivée.

«En tant qu’étudiant, comment puis-je les appeler Sécurité publique lorsqu’ils sont arrivés en retard sur les lieux, puis ACTIVER ce comportement?! Pourquoi dois-je appeler la Sécurité publique pendant les urgences si elles font la lumière sur une urgence? Président Bravman, il n’y avait pas de sécurité », a écrit Luong.

L’université a déclaré avoir retenu les services d’une entreprise extérieure pour mener une enquête sur l’incident et les violations possibles du code de conduite des étudiants. Ils ont également déclaré avoir engagé une entreprise extérieure pour examiner la réponse de la sécurité publique.

«Nous ne pouvons pas effacer la laideur et le traumatisme subséquent de la transgression de la nuit dernière contre les étudiants de Fran’s House et, implicitement, beaucoup d’autres, mais nous pouvons nous engager à y remédier de manière à protéger les LGBTQ Bucknelliens et à mieux assurer leur sécurité à l’avenir,» dit l’université.

