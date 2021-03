La Texas A&M University a opté pour un week-end de trois jours au lieu d’une semaine entière. L’Université de l’Alabama et l’Université du Wisconsin-Madison ont également supprimé les vacances de printemps, mais offrent aux étudiants un jour de congé plus tard dans le semestre. L’Université du Mississippi a également annulé les vacances de printemps, mais terminera le semestre une semaine plus tôt.

