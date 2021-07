Le philosophe de gauche Cornel West a dénoncé la « pourriture spirituelle » de l’Université Harvard dans une lettre de démission à l’école d’élite. West, qui a déjà affronté Harvard, a déclaré que la race et la politique avaient influencé son départ.

« Comme c’est triste de voir notre bien-aimée Harvard Divinity School dans un tel déclin et décadence », West a écrit dans une lettre de démission de l’institution de la Ivy League, écrite en juin mais publiée sur son compte Twitter mardi. Continuant à exprimer ses griefs à l’école, West a affirmé que le « l’ombre de Jim Crow » plane sur son campus, et a claqué le « diversité superficielle » apparemment adopté par la direction.

Ceci est ma sincère lettre de démission à mon doyen de Harvard. J’essaie de dire la vérité sans fard sur la décadence de nos universités axées sur le marché ! Témoignons contre cette pourriture spirituelle ! pic.twitter.com/hCLAuNSWDu – Cornel Ouest (@CornelWest) 13 juillet 2021

L’un des universitaires noirs les plus éminents des États-Unis et un gauchiste avoué, West a annoncé son départ de Harvard en mars, après avoir été écarté pour un poste permanent. Il a dit qu’il quitterait Harvard pour un poste à l’Union Theological Seminary à New York, où il était professeur adjoint dans les années 1980.

Dans sa lettre, West s’est plaint d’avoir tous ses cours – couvrant des sujets tels que l’existentialisme et la démocratie américaine – sous la bannière de « Études religieuses afro-américaines », et a affirmé que sa demande de titularisation avait été rejetée en raison de son soutien franc à la cause palestinienne (Harvard aurait investi massivement dans des entreprises liées aux colonies israéliennes sur les terres palestiniennes).

Les reproches de West étaient tant personnels que politiques. Il s’est plaint de recevoir un faible salaire, de s’être vu refuser le congé sabbatique qu’il avait demandé et de recevoir peu de sympathie de l’université après le décès de sa mère plus tôt cette année.

« Ce genre de professionnalisme académique narcissique, la lâche déférence envers les préjugés anti-palestiniens de l’administration de Harvard et l’indifférence à la mort de ma mère constituent une faillite intellectuelle de profondeurs », écrit-il en guise de conclusion.





Séparer le personnel du politique est difficile quand il s’agit de l’Occident. Alors que sa position sur la Palestine l’a peut-être mis en désaccord avec les investisseurs chargés de dépenser l’argent de Harvard, la mort de sa mère a eu lieu alors qu’il avait déjà décidé de quitter l’université, bien qu’il ait affirmé que la gestion de sa mort par l’université était l’une des des facteurs influençant son départ.

West a été cohérent sur les questions de race, cependant. En mars, il a dit que Harvard « a en fait très bien réussi à amener différentes personnes de couleurs et de genres différents à un niveau élevé dans l’administration. Mais cela ne se traduit pas encore sur le terrain en termes de faculté. Il a fait écho à ce sentiment dans sa lettre, critiquant le « diversité superficielle » apparemment exposé à l’université.

La démission de West n’est pas la première fois qu’il se heurte publiquement à Harvard, puis qu’il la quitte. En 2002, il a quitté Harvard pour Princeton après que le président de l’époque, Lawrence Summers, a enquêté sur lui pour avoir manqué plusieurs semaines de cours, prétendument gonflé les notes des étudiants et sorti un album hip-hop qu’il appelait un « embarras » à l’Université. West a affirmé que l’administration de Harvard en avait pour son département d’études noires, et que Summers « mêlé au mauvais nègre » en le ciblant prétendument.

