Une télévision financée par le Kremlin diffuse une attaque raciste et terriblement raciste contre Obama

La nouvelle que l'ancien vice-président Joe Biden deviendrait le prochain président des États-Unis a été accueillie en Russie avec une démission sombre, au bord du désespoir. Les experts de la télévision d'Etat russe ont qualifié la présidence de Biden de «troisième mandat d'Obama» et prédit une série de nouvelles sanctions redoutées par le Kremlin. Cette anticipation a relancé la vague d'attaques racistes contre l'ancien président Barack Obama, qui étaient monnaie courante sous son gouvernement. Le racisme déclaré dans les médias d'Etat russes est loin d'être rare mais continue néanmoins d'être choquant. Tigran Keosayan – le mari de Margarita Simonyan, rédacteur en chef de RT et Spoutnik, financé par le Kremlin – a poussé les moqueries racistes à de nouveaux sommets dans son émission Mezhdunarodnaya Pilorama («International Sawmill»). Keosayan a décrit Barack Obama comme «la page sombre de l'histoire américaine», tout en présentant un croquis très offensif d'une actrice au visage noir se faisant passer pour l'ancien président, qui a été rapporté pour la première fois par le Moscow Times. La représentation prétendue d'Obama était insipide et grossière, avec l'actrice en bandana gesticulant en rappeur et décrivant l'ancien président comme un «lapin en chocolat». L'émission, diffusée sur NTV – un réseau financé par la société gazière publique Gazprom, se moquait de «Black Lives Matter» et affirmait qu'aucun des proches d'Obama ne savait écrire. L'esquisse s'est terminée par une recommandation selon laquelle plutôt que de lire le livre d'Obama, L'audace de l'espoir, les téléspectateurs devraient opter pour «lire l'étiquette sur le désodorisant de la salle de bain». les femmes les plus influentes dans les médias d'information – ont tenté de faire marche arrière, en utilisant l'ethnie arménienne de son mari comme une sorte d'excuse pour son racisme indéfendable. Elle a décrit l'esquisse offensive comme une «parodie d'Obama» et a déclaré de manière malhonnête: «En tant que membre d'une minorité ethnique en Russie, Tigran se moque régulièrement, en ondes, de son grand nez« ethnique »et de son appartenance Communauté «noire» (cherchez-la si vous ne savez pas quelles ethnies sont appelées «noires» en Russie). »Malgré les excuses maladroites de Simonyan, son mari n'est pas le seul à se considérer en quelque sorte en droit de se moquer des Noirs américains. En juin, le rédacteur en chef de RT a partagé un article méprisablement raciste du tabloïd russe Komsomolskaya Pravda, qui faisait référence aux «nègres criminels musclés», décrit le «twerking» comme la «danse nationale noire», recommandait l'utilisation d'amphétamines et encouragé la violence et la mort.Les médias d'État russes ont depuis longtemps exprimé leur désir de troubles civils aux États-Unis. L'auteur de l'article, Dmitry Steshin, a exhorté: « Battez les blancs jusqu'à ce qu'ils deviennent noirs. » Simonyan a partagé l'article, le décrivant comme un « bon conseil d'un journaliste international aux nègres du Minnesota et des États-Unis. » Russie. » Ce n'était pas plus crédible que la fameuse affirmation soviétique: «Il n'y a pas de sexe en URSS.»