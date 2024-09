L’Univers a un message spécifique pour 4 signes du zodiaque le 23 septembre 2024

Le 23 septembre 2024 apporte un message spécifique de l’univers à quatre signes du zodiaque. L’astrologie du jour nous montre que nous pouvons être particulièrement désireux d’essayer quelque chose de nouveau pendant le carré Lune-Saturne. Quelque chose dans cette journée de septembre nous fait penser se sentir ouvert à ce qui se présente à nous;nous sommes amicaux, positifs et intéressés.

L’univers nous vient avec des idées très précises, toutes séduisantes, et leur attrait atteint surtout quatre signes du zodiaque, qui semblent prêts à recevoir ce genre de message. Nous apprendrons lors du carré Lune-Saturne que, à notre manière, il est temps de sortir de nos vieux schémas, car le monde est un endroit très curieux pour ceux qui sont curieux.

L’univers a un message spécifique pour quatre signes du zodiaque le 23 septembre 2024.

1. Gémeaux

Ce que vous pourriez comprendre pendant le transit, Lune carré Saturne, c’est l’idée que vous devez rester ouvert pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez toujours été épris de « la façon dont les choses fonctionnent », l’univers vous montrera une manière bénie d’être.

Vous avez toujours été très curieux, mais vous avez aussi laissé de côté votre comportement enfantin pour faire place à l’âge adulte. Pendant le carré Lune-Saturne, l’univers vous rappelle à quel point c’était cool quand vous vous impliquiez dans des choses qui vous faisaient percer des mystères pendant des heures.

C’est ce lundi que vous recevez à nouveau ce signal d’alarme, et cet appel vous dit de rester jeune dans votre esprit et de continuer à poursuivre les petites choses curieuses de l’univers. Cela gardera votre esprit jeune, Gémeaux, et c’est une excellente nouvelle pour vous d’entendre cela. Poursuivez ces petites choses amusantes ; c’est votre message spécifique.

2. Balance

Comme votre personnalité a tendance à fluctuer entre calme et agitation, vous avez peut-être remarqué que votre attention envers les choses qui vous intéressent change également. Vous passez d’une absorption totale à un rejet pur et simple de quelque chose, et pourtant vous ressentez beaucoup de joie à faire ces choses, malgré tout.

Ce que cette journée représente pour vous, Balance, c’est l’idée de laisser le passé derrière vous, mais de vous accrocher aux choses du passé qui vous ont donné une grande joie. C’est une vraie situation de Balance, car vous penserez à la différence. Si vous êtes censé laisser tomber le passé, alors pourquoi devriez-vous essayer de vous souvenir des bons moments ?

Car pendant le transit de la Lune en carré avec Saturne, vous verrez que vous pouvez prendre ces souvenirs et en créer de nouveaux grâce à ce que vous savez déjà. Vous pouvez apporter quelque chose d’excitant et vous n’avez pas nécessairement besoin de revenir à tout le passé pour en faire l’expérience.

3. Capricorn

Au fur et à mesure que l’année avance, vous progressez également en termes de maturité et d’acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Tout va bien pour vous en ce moment, Capricorne, car vous traversez une période d’acceptation, et même si vous n’étiez pas sûr que cela fonctionnerait, vous découvrez que non seulement cela fonctionne, mais que c’est la seule façon dont cela peut fonctionner.

Et « ça » concerne bien sûr la vie elle-même. Si vous voulez que votre vie soit aussi sans drame que possiblealors c’est à vous d’éviter les drames. Comme cette équation est simple, comme elle est élégante. Et, avec l’aide du carré Lune-Saturne qui se produit ce jour-là, vous verrez que regarder en arrière sur les comportements passés ne vous sert plus.

Vous avez pris votre passé et en avez fait de la limonade, pour ainsi dire. Vous savez comment adoucir votre vie, et l’univers veut que vous sachiez que cela peut toujours être ainsi si vous vous en tenez à votre objectif de détachement et d’acceptation. Certaines choses peuvent vraiment fonctionner.

4. Verseau

S’il y a un message particulier à retenir de ce 23 septembre, ce serait celui qui vous montre que vous n’avez pas besoin de vous sentir coupable. Oui, c’est vrai : la culpabilité. Bien que vous soyez un Verseau sauvage et fou, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir trop responsable de certaines choses, et ces choses vous ont fait vous sentir coupable.

Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que la culpabilité est pratiquement inefficace dans tous les domaines, mais malgré tout, vous vous accrochez aux choses pour toujours et vous acceptez les opinions et les suggestions des autres au point que s’ils osent dire quelque chose de bouleversant, vous allez jusqu’au bout.

Vous êtes extrêmement sensible, mais pendant le carré Lune-Saturne, vous aimez vous faire croire que vous ne ressentez pas ce que tout le monde croit que vous devriez ressentir. Cette journée vous donne la liberté de faire confiance à votre instinct et de ne pas accepter les sentiments des autres. L’univers essaie de vous dire de réduire votre empathie.

