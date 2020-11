L’unité syndicale du n ° 10 a demandé que le drapeau britannique soit imprimé sur les doses de vaccin

L’“ Union Unit ” de Downing Street a demandé que le drapeau britannique soit imprimé sur le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford, a-t-on affirmé aujourd’hui.

L’unité a été créée pour tenter de contrer les appels à l’indépendance de l’Écosse et d’arrêter l’éclatement du Royaume-Uni.

Il aurait demandé que le drapeau de l’Union soit apposé sur l’emballage du jab Covid-19 de l’université, fabriqué avec le géant pharmaceutique AstraZeneca.

Le numéro 10 n’a pas explicitement nié l’affirmation cet après-midi, mais a insisté sur le fait qu’il n’était “ pas prévu ” d’imprimer le drapeau sur les doses de vaccin.

L’unité syndicale de Downing Street aurait demandé que des flacons de vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca soient marqués du drapeau britannique

L’initiative de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca est l’un des pionniers dans la course mondiale au développement et au déploiement d’un vaccin efficace contre les coronavirus.

L’unité syndicale nouvellement formée du numéro 10 a demandé au groupe de travail gouvernemental sur les vaccins d’insister pour que le drapeau soit placé sur le côté du vaccin, selon le HuffPost UK.

La demande apparente a été faite au milieu des inquiétudes croissantes à Whitehall que l’offre de Nicola Sturgeon pour l’indépendance de l’Écosse gagne du terrain.

Répondant au rapport selon lequel l’Unité de l’Union a demandé que le drapeau britannique apparaisse sur l’emballage des vaccins, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “ Il n’est pas prévu que l’Union Jack soit sous dose.

«Nous avons dit précédemment que la fabrication de certains des principaux vaccins potentiels était déjà en cours afin qu’ils puissent être déployés rapidement si et une fois approuvés.

“Les fabricants connaissent bien les meilleures façons d’emballer des produits comme celui-ci.”

Mme Sturgeon a déclaré hier qu’elle souhaitait qu’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse se tienne au début du prochain Parlement de Holyrood, les élections devant avoir lieu en mai de l’année prochaine.

Le gouvernement britannique refuse d’accepter de procéder à une nouvelle exécution du scrutin frontalier de 2014, qui a vu le pays voter contre l’indépendance de 55 à 45%.

Une série de sondages ces derniers mois ont suggéré qu’une majorité d’Écossais soutiennent désormais la séparation du Royaume-Uni.

Mme Sturgeon a déclaré que l’opposition actuelle du gouvernement à un vote était insoutenable.

Elle a déclaré hier à la BBC: “ Je pense que le référendum devrait, pour toute une série de raisons, avoir lieu dans la première partie du prochain parlement.

Boris Johnson, photographié aujourd’hui au parc scientifique de Porton Down, a exclu à plusieurs reprises la possibilité de réexécuter le référendum sur l’indépendance écossais de 2014

“ J’ai l’intention d’en dire plus à ce sujet avant les élections dans notre manifeste, mais nous sommes toujours dans une pandémie mondiale dont j’ai un peu plus d’espoir de voir la fin que je ne l’ai fait il y a à peine quelques mois.

«Il y a encore beaucoup d’incertitude à venir. Je suis un croyant, un militant et un défenseur de l’indépendance, mais en ce moment je suis aussi le premier ministre d’Écosse.

«Ma responsabilité est de la santé et du bien-être du pays et d’essayer de le guider à travers une pandémie, et je suis très concentré sur cela.

Le secrétaire écossais Alister Jack a récemment suggéré qu’un deuxième référendum ne devrait pas avoir lieu pendant potentiellement aussi longtemps que 40 ans.